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Сергей Собянин рассказал о реставрации старинного Дома Кеворкова

Сергей Собянин рассказал о реставрации старинного Дома Кеворкова

Отреставрированный особняк имеет статус выявленного объекта культурного наследия.
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Москва является одним из старейших европейских городов, способных похвастаться богатой и уникальной архитектурой, вызывающей интерес у многочисленных туристов. Не случайно власти российской столицы максимально бережно относятся к историческому наследию города. Здания и другие важные архитектурные объекты проходят плановую реставрацию. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть памятникам первозданный вид.

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 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Недавно они отреставрировали старинный Дом Кеворкова на улице Люсиновской. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, работы уже подошли к концу. Политик отметил в своем телеграмм-канале, что здание было возведено еще в конце XVIII – начале XIX века, однако в советский период оно пришло в аварийное состояние.

Дом с выбитыми окнами, дверью и большим количеством трещин лишь отпугивал прохожих, в какое-то время его пришлось отключить от коммунальных коммуникаций. По итогу власти города взяли памятник архитектуры под охрану, а его собственник занялся реставрацией.

По словам главы столичного региона, в ходе работ удалось воссоздать на фасадах исторический вид с лепным декором, ажурными наличниками на окнах, карнизами и пилястрами. Восстановление прошло и в интерьерах старинного дома. Под реконструкцию попали росписи и лепнина на потолках и стенах, а также лестницы с чугунным ограждением.

"В Москве продолжается масштабная программа реставрации памятников истории и культуры. За последние 12 лет мы отреставрировали больше 1900 объектов", – заключил Сергей Собянин.

Отреставрированный особняк имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Он находится по адресу: Люсиновская улица, дом №27, строение №1. Дом состоит из двух частей. Двухэтажная часть выходит фасадом на Люсиновскую улицу. Пристройка со стороны двора имеет высоту в три этажа. Кстати, работы проводились под контролем специалистов столичного департамента культурного наследия. После их завершения в здании разместились офисы.

Важно отметить, что работы по восстановлению исторического наследия Москвы будут продолжены. В ближайшие годы реставрацию пройдет каретный сарай на Андроньевской площади, являющийся частью исторической усадьбы Лепехиных. Об этом сообщает портал mos.ru.

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Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru
Автор: 24 октября 2022, 18:24 Источник: Telegram-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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