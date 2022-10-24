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Собянин рассказал о строительстве спорткомплекса на Алтуфьевском шоссе

Собянин рассказал о строительстве спорткомплекса на Алтуфьевском шоссе

В районе Бибирево на Алтуфьевском шоссе строится современный спортивный комплекс. О ходе работ рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Продолжение: Сергей Собянин рассказал о реставрации старинного Дома Кеворкова
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Строительство спортивных объектов – одно из важных направлений городской политики. Государственная программа "Спорт Москвы" предполагает возведение стадионов, центров подготовки профессиональных спортсменов, а также большого количества физкультурных центров для горожан всех возрастов.

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Один из таких спорткомплексов строят на Алтуфьевском шоссе. Площадь двухэтажного здания превысит четыре тысячи квадратных метров.

"Разместим бассейн на 25 метров, детский бассейн на 10 метров, тренажерный зал, раздевалки и душевые", – сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что строительство спорткомплекса завершится в следующем году. По словам Собянина, специалисты почти закончили монолитные работы, готовность внутренних инженерных систем составляет около 25%, а в помещениях уже делают черновую отделку.

С начала текущего года в Москве ввели в эксплуатацию 11 новых спортивных объектов. В ближайшее время планируется сдать еще пять.

Так, в соседнем с Бибирево Алтуфьевском районе построили современный легкоатлетический манеж. Он будет принадлежать Московской комплексной спортивной школе олимпийского резерва "Север".

Манеж размером 48 на 120 метров не имеет аналогов в столице. На его территории будут проходить тренировки, занятия по легкой атлетике, соревнования городского уровня. Оборудована круговая беговая дорожка на 100 метров для спринта, секторы для прыжков с шестов в высоту и длину, для метания снарядов в сетку.

В районе Ясенево на Ясногорской улице открылось новое футбольное поле с системой подогрева. Спортивный комплекс включает в себя искусственный газон и двухэтажное административное здание. Там оборудовали помещения для тренеров и судей, раздевалки и душевые.

В Хорошево-Мневниках вскоре появится Национальный футбольный центр. В составе комплекса оборудуют три больших поля с гибридным газоном, автоматическим поливом и подогревом. Также построят здание для тренерского состава, департаментов и служб Российского футбольного союза. В помещениях будет все необходимое для тренировок спортсменов.

За 12 лет в Москве было построено 170 стадионов, ледовых дворцов, физкультурно-оздоровительных комплексов, футбольных полей и других крупных профильных объектов.

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Фото: Mos.ru
Автор: 24 октября 2022, 17:53 Источник: Телеграм-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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