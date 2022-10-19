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Мой район
В районе Северное Бутово построили современный спортивный кластер

В районе Северное Бутово построили современный спортивный кластер

Спортивный кластер построен в стиле "Русский ниндзя". Там предусмотрены комплексы для развития координации, ловкости, силы рук и плечевого пояса и отработки скалолазных техник.
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Развитие спортивной сферы является приоритетным направлением в деятельности столичных властей. В городе постоянно строятся новые объекты спортивной инфраструктуры, а действующие проходят плановую модернизацию. Сегодня у жителей всех районов Москвы есть современные, комфортные и доступные физкультурно-оздоровительные комплексы, площадки для занятий на свежем воздухе, бассейны, зоны для тренажеров и воркаута, футбольные поля, теннисные корты и спортивные залы с необходимым оборудованием.

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Развитию сферы спорта способствует программа мэра Москвы Сергея Собянина "Мой район". Масштабный проект реализуется в городе уже несколько нет. В его рамках проводится благоустройство улиц, дворов и парков, а также строительство новых социальных объектов: школ, детских садов, библиотек, поликлиник и других. Таким образом власти намерены сделать каждый район города красивым и комфортным, а также создать для местных жителей новые точки притяжения.

Так, в рамках масштабного проекта в районе Северное Бутово построили современный спортивный кластер, включающий в себя реконструированное футбольное поле. Новые объекты появились между двумя школами в границах Куликовской и Ратной улиц.

Для обновления футбольного поля специалисты столичного комплекса городского хозяйства уложили 2,5 тысячи квадратных метров искусственного газона. Они также заменили устаревшие трибуны на разноуровневые экологические настилы из дерева, проложили дорожки для бега по периметру поля и обустроили раздевалки.

Спортивный кластер построен в стиле "Русский ниндзя". Там предусмотрены комплексы для развития координации, ловкости, силы рук и плечевого пояса и отработки скалолазных техник. Для местных жителей специалисты установили 33 тренажера, походящих для разных возрастов, столы для пинг-понга и текбола, памп-трек и спортивно-игровой комплекс.

Освещать спортивную зону по периметру будут энергоэффективные светильники, установленные на 30 опорах. Территория украсят зеленые растения. Специалисты высадили около 700 кустарников. К слову, доступ на территорию открыт для всех желающих круглосуточно.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: mos.ru
Автор: 19 октября 2022, 13:26 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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