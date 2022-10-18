Количество осветительных приборов в Москве превысило один миллион

В 2022 году в Москве заменят свыше шести тысяч светильников.

Москва входит в пятерку самых освещенных городом мира. Это доказывают снимки из космоса. При этом увеличение освещенности улиц столицы не требует дополнительных затрат. Сейчас город тратит на это столь же, сколько и 10 лет назад, благодаря энергосберегающим технологиям и умным системам управления.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о работе по совершенствованию системы уличного освещения. По его словам, количество осветительных приборов в столице превысило один миллион: 730 тысяч светильников – наружное освещение, 308 тысяч – архитектурно-художественная подсветка.

Каждый год натриевые и галогеновые лампы меняют на светодиодные, которые служат дольше и позволяют экономить до 30% электроэнергии. В этом году заменят 6,3 тысячи светильников. Сейчас в городе городе почти 400 тысяч светодиодных ламп. Работы по замене проводятся, когда заканчивается срок эксплуатации или зафиксирован выход из строя.

Последние четыре года в Москве реализуется программа по установке "умных фонарей". Бирюков рассказал, что в светильники встраиваются специальные контроллеры. Это небольшие платы, которые передают сигнал в центр управления сетями. Благодаря этому можно дистанционно управлять городским освещением – например, регулировать яркость и проверять напряжение.

"Информация о нарушении в работе светильника сразу поступает диспетчеру, который оперативно направляет на место бригаду для устранения неполадки", – сообщил заммэра.

Архитектурно-художественная подсветка зданий включается одновременно с наружным освещением, однако отключение происходит в разное время. Жилые дома перестают подсвечиваться уже в 23:00, а административные – в 00:00, вестибюли станций метро – в 01:00, а мосты и центральной части города – в 03:00.

А через несколько месяцев Москве станет еще светлее. К Новому году город украсят тысячи световых конструкций. Например, в прошлом году их было свыше четырех тысяч. Обычно в столице перед новогодними праздниками устанавливают конструкции, которые использовались раньше. Но дизайнеры их передекорируют в соответствии с датой и символикой праздника.