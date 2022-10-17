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На станции БКЛ метро "Марьина Роща" почти готово освещение

На станции БКЛ метро "Марьина Роща" почти готово освещение

"Марьина Роща" – самая глубокая станция на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро.
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В конце 2022 года должно завершится строительство Большой кольцевой линии метро. Это событие действительно будет грандиозным, ведь пассажиры московского общественного транспорта получат самое длинной метрокольцо в мире. Оно разгрузит действующие линии и позволит сэкономить время на поездки.

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Так, заканчивается монтаж освещения на платформе и в вестибюле станции "Марьина Роща". Освещение на станции размещено за карнизами. "Светильники укладываются в лоток, спрятанный за архитектурной стеной из натурального камня", – объяснил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он также рассказал, что на лестницах установили круглые светильники, крепящиеся к стенам.

Станция БКЛ "Марьина Роща" находится на глубине около 70 метров. То есть она будет самой глубокой на большом кольце. Архитектурный облик станции напоминает убранство старинных дворянских усадеб. Дизайн "Марьиной Рощи" был выбран во время международного архитектурного конкурса.

Отделочные работы на станции, кстати, тоже подходят к концу – как в пассажирской, так и в технической зонах. Поручни в зоне пересадки на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии метро уже смонтированы.

На действующей станции "Марьина Роща" восстановлены рамки панно. Ранее их демонтированы для устройства трех проходов на новую станцию БКЛ.

Станции "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники" являются частью северо-восточного участка Большой кольцевой линии. Этот участок соединит действующие. От "Савеловской" можно будет добраться без пересадок до "Электрозаводской", которая пока является частью Некрасовской линии метро (как "Авиамоторная" и "Лефортово").

Как будет выглядеть московский метрополитен в 2023-м и в последующие годы, можно узнать на сайте www.stroi.mos.ru/metro. На портале комплекса градостроительной политики и строительства представлена схема столичной подземки до 2027 года. Можно, например, увидеть, где будут продолжены Троицкая, Бирюлевская и Рублево-Архангельская линии метро и какие станции будут расположены на новых ветках.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
Автор: 17 октября 2022, 21:04 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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