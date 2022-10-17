Эскалаторная галерея на Воробьевых горах откроется в 2023 году – Собянин

Разоблачение Малахова Страшный диагноз Тарасовой Игры Сонник

Топ новостей недели

Нарушается работа головного мозга: Татьяна Тарасова находится на грани жизни и смерти
"Больше не существует": Растерзанную разъяренными украинцами Земфиру похоронили на Кипре
Денег куры не клюют: скромник Хабенский хозяйничает в элитных квартирах
Сгорела очень быстро: найденную в горах изуродованную до жути Боню не удалось спасти
партнеры
Понедельник
17 октября
Лента новостей
21:38
В Талдоме пьяный мужчина угнал экскаватор
20:04
Под Екатеринбургом поезд насмерть сбил школьника на переезде
19:13
Житель Перми зарезал своего племянника во время попойки
18:45
"И до него, и после него": почему песни Хворостовского не останутся в памяти людей?
18:24
В аэропорту Екатеринбурга задержали пьяного дебошира
18:10
Измученная слухами о разводе Кудрявцева сделала заявление: Приняла неизбежное
17:56
В Тамбовской области при столкновении грузовика с поездом погиб человек
17:29
Дочь Кончаловского показала грудь: Бутон раскрылся
16:59
Вытянуть из забвения или утопить: Лолита получила солидные возможности
16:50
Посиневшую Загитову нашли в машине после премьеры Ледникового периода
16:31
Как коленка: вид снявшей парик бывшей солистки "Ленинграда" Алисы Вокс стал шок-контентом
16:04
Родившая ребенка бывшая любовница Тимати на грани истощения
15:28
Виновна! Судья вынес безалаберной хабалке Гузеевой приговор
14:59
"Все тебя ненавидят": Сыпящую песок из пятой точки Долину опозорили на всю страну
14:08
На востоке Москвы нашли тело подростка без одежды
14:08
Отправили за решетку: Дело об ограблении богатой вдовы Градского обрело неожиданный финал
14:01
Бизнес-класс в Москве подорожал на 15,5%
13:25
ЭКО в помощь: Пугачева и Галкин* готовы снова стать родителями
13:17
"Сегодня спал на улице": бомжующий по загранице Панин притулился у сточной канавы
13:03
Крутила роман с Марьяновым, а потом бросила карьеру и уехала в тайгу: куда пропала Татьяна Скороходова
12:55
В Москве в аварии разбился экс-замначальника управления ГИБДД
12:33
"Застала": Жена любителя самцов Малахова учинила жуткую грызню из-за грязных утех на стороне
12:22
В Подмосковье в многоквартирном доме взорвался газ
12:18
"Давление скачет, голова заваливается": драматические подробности ухода перенервничавшего Шуры
11:37
"Инфаркт": Задыхающаяся в жутком припадке Чехова встретилась со смертью
11:06
"Сбылась мечта": ноющая без денег Айза купила роскошный особняк
10:44
"Не может встать": Сраженная раком Вайкуле плюхнулась в конвульсиях при всем честном народе
10:12
Годовщина отношений с Земфирой: 55-летняя Литвинова выставила набухший бутон в койке
09:31
Вдовец выставил на продажу шикарный особняк покойной Сенчиной: Не могу там жить
09:21
Пугачева появилась в центре Москвы после новости о переезде с мужем-иноагентом в Израиль
09:03
Любимая женщина бросила на произвол судьбы старика Петросяна в сложный момент: Прервала контакты
08:24
Тяжелое время: Варвара откровенно о мобилизации сына и отъезде за границу
06:46
"Грациозны и милы": самые маленькие в мире выдры попали на видео
06:23
Забудьте, что вы знали о простуде: врач назвал главный миф заболевания
04:37
Связь между вегетарианством и депрессией: когда отказ от мяса совсем не радует
02:53
Какая каша самая полезная: совет диетолога
00:03
Ерофеев день: что нельзя делать 17 октября
22:31
Почему нельзя лечить простуду медом
21:14
Смерть под колесами поезда: 7 погибших знаменитостей
20:08
Чистоплотная енотиха Молли готовится к завтраку (видео)
18:26
"Чувства вины нет": взбешенный Кончаловский плюнул в умотавших с родины Пугачеву и Галкина*
17:30
Мечтающая о возмездии Апина врезала Джанабаевой из-за украденного мужика
16:55
Пожелавший новых ощущений Лепс готовится вновь стать отцом: Времени еще достаточно
16:50
Меньшова влепила пощечину болтающему о глупом российском народе Смольянинову: Не поперхнуться
15:25
Патриотку Украины Брежневу обнаружили на съемках популярного шоу в Москве: Потеряла ориентир
15:18
Всплыла мерзкая правда о беглой "сбитой летчице" Дапкунайте: Она вынесла всем мозг
14:22
Стало известно о возвращении обозвавшей россиян рабами Пугачевой: Ком в груди давит, не проходит
14:03
"Больше мне нужен": развратница Глюкоза затащила в постель с мужем третьего
13:22
А она и рада! Потный мужик схватил полуголую Арзамасову за выпуклую промежность
12:26
"Пашка спасибо сказал": молодуха Прилучного погнала взашей использованную Карпович
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Стало известно о возвращении обозвавшей россиян рабами Пугачевой: Ком в груди давит, не проходит
Пугачева появилась в центре Москвы после новости о переезде с мужем-иноагентом в Израиль
Годовщина отношений с Земфирой: 55-летняя Литвинова выставила набухший бутон в койке
Мечтающая о возмездии Апина врезала Джанабаевой из-за украденного мужика
"Не может встать": Сраженная раком Вайкуле плюхнулась в конвульсиях при всем честном народе
Всплыла мерзкая правда о беглой "сбитой летчице" Дапкунайте: Она вынесла всем мозг
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
Эскалаторная галерея на Воробьевых горах откроется в 2023 году – Собянин

Эскалаторная галерея на Воробьевых горах откроется в 2023 году – Собянин

Завершаются работы по восстановлению эскалаторной галереи недалеко от МГУ имени Ломоносова.
прочитано 123 раза

В начале 2023 года в Москве снова откроется эскалаторная галерея на Воробьевых горах, которую не использовали с 1983-го. Тогда ее закрыли, поскольку в станах сооружения появились трещины из-за оползней и смещения грунтов. Было решено построить здесь новое здание – безопасное и с большим сроком эксплуатации.

ПО ТЕМЕ

Флигель усадьбы Тургенева на Остоженке ждет реставрация

Началось проектирование пешеходного моста к станции БКЛ "Нагатинский Затон"

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, эскалатор на Воробьевых горах, появившийся здесь 60 лет назад, просуществовал всего 20 лет. "Простоял 40 лет — боялись к нему приступить в силу сложности тех работ, которые необходимо было проводить. В 2020 году после консультации с экспертами, после подробнейшего геологического изучения пород приняли решение о восстановлении эскалатора на Воробьевых горах", – рассказал градоначальник.

Работы по восстановлению галереи уже заканчиваются. В настоящий момент здесь продолжаются отделочные и пусконаладочные работы, а также монтаж остекления и инженерных систем. По словам Собянина, уже в январе эскалаторная галерея заработает для горожан и гостей столицы.

Мэр также подчеркнул, что в последние годы была проделана колоссальная работа. Специалисты ведущих проектных институтов Москвы, транспортного комплекса и Московского метрополитена провели инженерно-геологические изыскания и расчеты. Они применяли специализированные программы. В итоге эксперты нашли оптимальное решение, позволяющее обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию эскалаторной галереи на долгие годы.

Состояние грунта будут контролировать с помощью встроенных датчиков, которые фиксируют отклонения породы. Для укрепления склонов Воробьевых год забили порядка 700 свай на глубину 30 метров и более.

Нижний вестибюль обновленной эскалаторной галереи находится примерно в 150 метрах от южного выхода, то есть на том же месте, где располагалось старое здание. Поднявший на верхний вестибюль, люди смогут выйти к улице Косыгина.

При облицовке двухэтажных вестибюлей будут использовать мрамор и гранит. На крыше сделают смотровую площадку, откуда можно будет полюбоваться видами на Москву-реку, спортивный комплекс "Лужники" и центр города. Там же заработает сувенирный магазин, кофейные аппараты, кафе и ресторан.

На данный момент смонтировано три эскалатора российского производства. Их длина составляет 68 метров, высота подъема – 34 метра (высота 10-этажного дома). Поездка на эскалаторе займет около полутора минут.

Как только эскалаторная галерея откроется, время в пути от станции метро "Воробьевы горы" до МГУ имени Ломоносова, Дворец пионеров на Воробьевых горах, смотровой площадки, природного заказника "Воробьевы горы", храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах, комплекса зимних видом спорта, канатной дороги, научных институтов РАН и (в будущем) новой штаб-квартиры "Яндекса" значительно сократится.

Открытие эскалаторной галереи с нетерпением ждут многие студенты МГУ, ведь их путь сократится примерно в два раза. В будни эскалаторами будут пользоваться, предположительно, 15 тысяч человек, а в выходные – до 20 тысяч.

Напомним, эскалаторная галерея на Ленинских горах (ныне – Воробьевых) открылась 23 июля 1959 года – спустя полгода после открытия одноименной станции Кировско-Фрунзенской (ныне — Сокольнической) линии метро. Галерея была построена по проекту архитекторов Нины Алешиной и Александра Стрелкова. В 1960-1980 годы эскалаторами активно пользовались студенты МГУ, воспитанники Дворца пионеров, посетители смотровой площадки, любители зимних видов спорта и, конечно же, туристы.

Кстати, старую галерею на Воробьевых горах можно увидеть в таких фильмах, как "Дорога к морю" 1965 года, "Подсолнухи" 1970 года с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в главных ролях, "Ох уж эта Настя!" 1972 года.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: В. Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы / www.mos.ru
Автор: 17 октября 2022, 20:03 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Пугачева появилась в центре Москвы после новости о переезде с мужем-иноагентом в Израиль

Вот это поворот!

Шоу-бизнес

"Застала": Жена любителя самцов Малахова учинила жуткую грызню из-за грязных утех на стороне

Раскрыта ориентация
Шоу-бизнес

"Давление скачет, голова заваливается": драматические подробности ухода перенервничавшего Шуры

Стресс всему виной
Шоу-бизнес

Любимая женщина бросила на произвол судьбы старика Петросяна в сложный момент: Прервала контакты

Оказался не нужен

Гороскоп

Астролог Володина порадовала прогнозом: Юпитер будет насыщать, а не вредить
Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года

Здоровье

Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

В Талдоме пьяный мужчина угнал экскаватор
Под Екатеринбургом поезд насмерть сбил школьника на переезде
Житель Перми зарезал своего племянника во время попойки
В аэропорту Екатеринбурга задержали пьяного дебошира
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+