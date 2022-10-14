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Электродепо "Аминьевское" откроют в 2023 году

Электродепо "Аминьевское" откроют в 2023 году

Электродепо "Аминьевское" будет обслуживать Большую кольцевую линию метро (БКЛ). Ввод объекта в эксплуатацию создаст более тысячи рабочих мест.
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Электродепо расположено на западе Москвы. Строительную площадку посетил мэр столицы Сергей Собянин.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Он отметил, что для обеспечения подвижного состава, его ремонта и эксплуатации необходимо строить и реконструировать электродепо. На сегодняшний день в московском метро действует уже 20 электродепо, из них половина – недавно построенные или реконструированные, уточнил градоначальник.

По его словам, Большую кольцевую линию будут обслуживать три электродепо. Что касается "Аминьевской", то оно станет одним из крупнейших не только в столице, но и в России.

"Здесь будут трудиться больше тысячи человек, оно будет оснащено самым современным оборудованием", – сообщил мэр.

Строящееся депо находится у пересечения улиц Верейская и Генерала Дорохова. На участке построят 60 зданий и сооружений, в том числе отстойно-ремонтный корпус, рельсосварочную станцию, камеру мойки составов, административно-бытовой корпус, здание для эксплуатационного персонала и другие объекты.

В электродепо "Аминьевское" будут работать около 1350 человек. Для персонала возведут столовую на 140 мест, комфортные комнаты отдыха. Также оборудуют спортзал, актовый зал на 180 мест и помещения хозяйственного назначения.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы. / АГН Москва

Сегодня поезда БКЛ обслуживает электродепо "Замоскворецкое". После открытия участка большого кольца от "Каширской" до "Нижегородской" в эксплуатацию введут депо "Нижегородское".

К 2023 году подвижной состав столичного метрополитена будут обслуживать 23 электродепо. Затем реконструируют депо "Новогиреево" Калининской линии и построят еще два: "Саларьево" на Сокольнической линии, а также в городском округе Троицк для обслуживания Троицкой ветки, сообщается на портале mos.ru.

Большую кольцевую линию полностью введут в эксплуатацию в начале 2023 года. Время в пути для пассажиров сократится на 20-30 минут, появятся дополнительные маршруты передвижения. На БКЛ будет 30 пересадок на другие линии подземки, на Московское центральное кольцо и центральные диаметры (МЦД).

Сеть московского метро за последние 11 лет выросла в полтора раза. Введено в эксплуатацию 195 километров линий, открыто 100 станций и 11 электродепо.

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Фото: Агентство "Москва"
Автор: 14 октября 2022, 16:46 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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