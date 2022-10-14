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В Замоскворечье начался ремонт комплекса плавающих фонтанов

В Замоскворечье начался ремонт комплекса плавающих фонтанов

Комплекс фонтанов на Водоотводном канале демонтировали.
прочитано 81 раз

Плавающие фонтаны на Водоотводном канале стали, можно сказать, настоящей достопримечательностью района Замоскворечье. Ее посещают и москвичи, и туристы, ведь здесь получаются эффектные фотографии, можно устраивать романтические прогулки и просто отдыхать.

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Скоро эти фонтаны станут гораздо привлекательнее. Недавно начался их ремонт. На месте работают специалисты комплекса городского хозяйства. О процессе рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он сообщил: как только завершился сезон, фонтаны на Водоотводном канале демонтировали с помощью специального самоходного понтона и крана-манипулятора, после чего их отправили на склад. Там 17 фонтанных модулей, каждый из которых весит примерно 300 килограммов, отремонтируют.

"После обновления водная картина фонтанов станет разнообразнее, световое оборудование сможет выдавать полный цветовой спектр", – рассказал Бирюков.

Этот фонтанный комплекс появился в Замоскворечье в 2005 году. С тех пор прошло 17 лет, и за это время ремонт не проводился.

Специалисты планируют заменить все фонтанные модули в сборе с насосным оборудованием, форсунками, светильниками подводной подсветки, системами фильтрации, трубопроводами и якорями, обновить электроснабжение, а также отремонтировать помещение насосной станции. В последнюю очередь будут установлены новые системы видеонаблюдения и диспетчеризации.

Говоря о развитии Замоскворечья, стоит отметить, что здесь по программе "Мой район" построены новый коhgec Морозовской больницы, спортивный комплекс в Большом Строченовском переулке, культурно-оздоровительный центр "Веста", реконструированы театр "Градский холл" и несколько уличных спортивных площадок.

Кроме того, в этом районе благоустроены несколько десятков улиц, территории порядка 20 школ и детских садов, сквер Ополченцев Замоскворечья, возрожден храм иконы Божией Матери "Взыскание погибших" на Зацепе, проведено переоснащение центра социального обслуживания. В дальнейшем район будет только развиваться.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Aleksander Grishin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 14 октября 2022, 16:59 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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