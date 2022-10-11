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В Щукине завершился капремонт дома 1950 года постройки

В Щукине завершился капремонт дома 1950 года постройки

Завершен капитальный ремонт дома 9 на улице Маршала Новикова.
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Программа капитального ремонта, реализуемая в Москве, является одной из самых масштабных проектов модернизации жилья в мире. В 2022 году в столице специалисты ремонтируют 1,7 тысячи жилых зданий.

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Недавно в Щукине (Северо-Западный административный округ) завершился капитальный ремонт 1950 года постройки – это жилое здание, располагающееся по адресу: улица Маршала Новикова, 9. Перед этим процессом эксперты из Фонда капитального ремонта Москвы разработали уникальный проект проведения работ, в котором были учтены все нюансы объекта. Материалы и технологии были подобраны исходя из специфики здания.

Капитальный ремонт проходил в несколько этапов. Сперва рабочие расчистили плоскости, выполнили отбивку отслаивающихся частей штукатурного слоя и заделали трещины современным укрепляющим раствором, после чего обработали антигрибковым составом места намокания.

Также специалисты восстановили декоративные элементы, расположенные на фасаде, сохранив при этом историческое цветовое решение. При проведении работ по воссозданию декоративных элементов использовались передовые отечественные полимерные смеси.

В Москве в программу капитального ремонта включено в общей сложности свыше 28,5 тысячи домов – это более 275 миллионов квадратных метров. Будет отремонтировано порядка 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также заменено свыше 112 тысяч лифтов.

К слову, масштабная программа обновления лифтового хозяйства в столице началась 10 лет назад. В течение этого времени в городе заменили более 40 тысяч лифтов. В 2022-м поменяли свыше двух тысяч подъемников в многоквартирных домах. Осталось еще около двухсот в этому году.

Ранее сообщалось о завершении капитального ремонта элегантного дома 1901 года постройки в столичном районе Арбат. Речь шла о здании, располагающемся по адресу: Карманицкий переулок, 3Ас1. Как отмечал заместитель генерального директора фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков, этот дома – пример московской дореволюционной постройки. Его слова приводили "Дни.ру".

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Фото: www.mos.ru
Автор: 11 октября 2022, 16:28 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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