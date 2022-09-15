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Экономика
55 тысяч новых рабочих мест: в Москве приступили к комплексному развитию 14 территорий

55 тысяч новых рабочих мест: в Москве приступили к комплексному развитию 14 территорий

Заброшенные и неэффективно используемые земельные участки в Москве преобразуются в современные кварталы с жильем, офисами и экологичными производствами. Сейчас ведется реконструкция 14 территорий, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
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Общая площадь реконструируемых участков – 188 гектаров. Работами на шести из них занимаются правообладатели, развитием пяти участков – городские операторы, а для редевелопмента еще трех выбрали инвесторов на специальных аукционах, сообщил заммэра.

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Ефимов уточнил, что в реконструкцию 14 участков вложат 444 миллиарда рублей. "В результате в столице появятся новая недвижимость, предприятия, объекты инфраструктуры и более 55 тысяч новых рабочих мест для горожан", – подчеркнул чиновник.

Работы ведутся в районах Войковский, Дмитровский, Зюзино, Можайский, Нагорный, Отрадное, Печатники, Теплый Стан, Текстильщики, Тимирязевский, Хорошево-Мневники и Щукино.

На 14 участках планируется построить порядка четырех миллионов квадратных метров недвижимости – облик бывших промзон кардинально изменится. Вместо заброшенных участков там появятся школы, детские сады, поликлиники и другая социальная инфраструктура – всего 1,2 миллиона квадратных метров, рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Также там возведут 1,8 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. В бывших промзонах разместятся компактные и экологичные производства. Всего планируется реорганизовать около 150 неэффективно используемых территорий.

Напомним, что в столице действует программа "Индустриальные кварталы". По ней в Москве создадут 190 тысяч рабочих мест. Будет построено 4,2 миллиона квадратных метров производственных площадей, а 5,6 миллиона займут общественно-деловые объекты.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 сентября 2022, 15:12 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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