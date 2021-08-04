В Ховрине построили новый учебный корпус для школы № 597

Раньше многие родители выбирали для своих детей школу в соседнем районе. Сейчас же более 90% учащихся посещают общеобразовательные учреждения рядом с домом. В столице не осталось так называемых "тупиковых" школ, все они – хорошие. Количество современных, отвечающих всем стандартам образовательных учреждений только увеличивается.
Если для строительства полноценной школы не хватает места, то у действующих появляются дополнительные корпуса. Так, в районе Ховрино завершилось строительство четырехэтажного учебного корпуса на 350 мест. Здание школы № 597 "Новое поколение" расположилось по адресу: улица Петрозаводская, дом 19а.
Здесь обустроили учебные кабинеты, классы технического черчения и моделирования, робототехники и электрооборудования, химии и биологии, изо, астрономии и проектную мастерскую. Также в здании оборудовали спортивный и хореографический залы, актовый зал с эстрадой, лекторий, библиотеку с читальным залом, медицинский блок и столовую.
В актовом зале школы театральные кресла установлены на разных уровнях для проведения культурно-массовых мероприятий. Все помещения учебного корпуса оборудованы необходимыми приспособлениями, чтобы маломобильным школьникам было удобно.
Современный вид зданию придает навесной рифленый фасад с большими геометрическими плоскостями и витражным остеклением в зоне вестибюля. Его украсили эмблемой с названием школы.
Прилегающая территория была благоустроена. Здесь обустроили физкультурно-спортивную зону и место для отдыха. Также возле школы высажены кустарники, декоративные карликовые деревья, газон и цветочные клумбы.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказывал, что до 2023 года в Москве планируется возвести 90 школ. По его словам, около 40% социальных объектов в столице строится инвесторами.
Напомним, "Дни.ру" также писали о строительстве учебного корпуса на 550 мест в Куркине. Здание на Юровской улице будет относиться к школе № 1298. Здесь разместят начальную школу для 400 учеников, дошкольное отделение для 150 детей и консультативный психолого-педагогический центр.
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