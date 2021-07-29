В 2022 году инвесторы построят 28 школ и детсадов в ТиНАО

Новые московские школы и детские сады соответствуют столичным и мировым образовательным стандартам.

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) ведется активное строительство объектов социальной инфраструктуры. К процессу привлечены инвесторы. Только в 2022 году они построят в Новой Москве 15 детских садов и 13 школ, а это значит, что места в образовательных учреждениях получат более 16 тысяч детей. После того, как заканчивается строительство объектов, инвесторы передают их в собственность города.

Строительство ведется по индивидуальным проектам. Для школ и детских садов закупают самое современное оборудование и мебель. Таким образом создается комфортная и доступная среда для детей и взрослых.

В образовательных учреждениях оборудуются залы для музыкальных занятий, кабинеты для рисования и изучения иностранных языков, актовые залы, кружковые студии. Особое внимание уделяется качеству спортивного и игрового инвентаря на площадках. Все социальные объекты соответствуют требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды.

Кстати, с 2012 года в ТиНАО спроектировано, построено и введено в эксплуатацию более 90 социальных объектов. Необходимыми объектами инфраструктуры, которые располагаются близко к жилым домам, обеспечены около 75% районов Москвы. По этому показателю столица России опережает Лондон и Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО откроют 10 новых детских садов к 1 сентября 2021 года. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказывал, что большая часть дошкольных учреждений уже полностью готова и укомплектована.

А еще с прошлого года в ТиНАО строят школу-гигант. Четырехэтажное здание общей площадью 30,7 тысяч квадратных метров возводится в 14-м квартале деревни Рассказовка. Общеобразовательное учреждение будет рассчитано на 2,1 тысячи мест (84 класса). Здесь смогут обучаться юные жители ЖК "Переделкино Ближнее", а также близлежащих деревень и поселков Внуковского поселения. Разрешение, которое дали инвестору на возведение этого объекта, действует до 14 марта 2022 года.