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На конкурс фотографий районных достопримечательностей прислано более 120 работ

На конкурс фотографий районных достопримечательностей прислано более 120 работ

Победитель конкурса получит ценный приз. Его работу напечатают на проездных билетах столичного транспорта.

прочитано 160 раз

Прием заявок на фотоконкурс "Карта "Тройка": новые достопримечательности Москвы" продолжается. Организаторы предложили 12 достопримечательностей.

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Лучшее фото районной достопримечательности появится на картах "Тройка"

По популярности лидирует парк Северного речного вокзала. На втором месте – экотропа на ВДНХ. Топ-3 самых фотографируемых объектов замыкает Овчинниковская набережная, которая в ходе реконструкции преобразилась в эффектный променад вдоль Водоотводного канала.

Отправить работы на фотоконкурс можно до 23 августа включительно. Соответствующие правилам конкурса фотографии выставят на голосование на портале "Активный гражданин" с 30 августа по 20 сентября. С условиями можно ознакомиться на портале mos.ru.

Фотография-победитель может быть использована для дизайна лимитированной транспортной карты "Тройка". Выпуск тиража запланирован на конец сентября.

Также победитель конкурса получит 50 тысяч рублей. Деньги можно потратить на покупку фототехники.

Подобный фотоконкурс проводится второй раз. Он организован командой программы "Мой район" вместе с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, порталом mos.ru и проектом "Активный гражданин".

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Фото: mos.ru
Автор: 19 августа 2021, 09:57

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