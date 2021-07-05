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Мой район
Проект "Наука в городе": имена ученых на карте Москвы

Проект "Наука в городе": имена ученых на карте Москвы

Интерактивная карта столичных улиц, названных в память о выдающихся деятелях науки, появилась на официальном сайте Мэра Москвы mos.ru. Проект символично увидел свет в 2021 году, объявленном в России Годом науки и технологий.
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В столице более 180 улиц, проспектов, переулков и площадей хранят память о тех, о тех, чьи исследования и открытия продвинули вперед мировую науку и навсегда изменили жизнь человечества. Это талантливые физики и географы, историки и математики, химики и биологи, а также путешественники и изобретатели.

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Одни (как, к примеру, Дмитрий Менделеев, Альберт Эйнштейн и Андрей Сахаров) известны на весь мир. Иные имена знакомы не всем. Но благодаря проекту некогда безликие адресные таблички на улицах Москвы станут проводниками в историю и биографию выдающихся ученых.

Кем был Владимир Шухов, башня имени которого возвышается на Шаболовке? Почему переулок в Хамовниках переименовали в честь Алексея Померанцева, когда тот был простым студентом и еще не занимался наукой? Как Зинаида Ермольева создала советскую версию пенициллина и спасла сотни тысяч солдат в Великую Отечественную войну? И кто еще, кроме Игоря Курчатова, стоял у истоков советской атомной промышленности?

Найти ответы на эти и многие другие вопросы можно на интерактивной карте проекта "Наука в городе". Здесь отмечены 184 улицы, которые когда-то были названы или переименованы в честь ученых и изобретателей. При наведении курсора на ту или иную точку на карте появляется биография научного деятеля, его портрет и информация об улице.

Больше всего улиц, проспектов и площадей, названных в память о деятелях науки, сосредоточено на юго-западе (ЮЗАО) Москвы – здесь увековечено 38 имен. Среди них – "универсальный гений" Михаил Ломоносов и геолог Владимир Обручев, чьи фамилии подарили названия не только проспекту и улице, но и двум столичным районам. Две улицы округа названы в честь знаменитых отца и сына. Улица Академика Капицы, находящаяся в Коньково, хранит память об ученом-лауреате Нобелевской премии по физике: Петр Леонидович открыл явление сверхтекучести жидкого гелия. А в Гагаринском районе проходит улица имени его сына, Сергея Капицы, которого многие до сих пор с теплотой вспоминают как ведущего телепередачи «Очевидное — невероятное».

Улицы Москвы носят имена не только отечественных ученых, но и иностранных. На северо-востоке (СВАО) города, где особенно чтят память храбрых полярников, есть улица Амундсена и

проезд Нансена. Оба исследователя происходили из Норвегии. В Савеловском районе (САО) есть площадь Зденека Неедлы, названная в честь чешского историка и музыковеда. В Гагаринском (ЮЗАО) – улица Николая Коперника. А на территории «Сколково» (Можайский район, ЗАО) есть улицы Эйнштейна, Николы Теслы, Вильгельма Рентгена, Блеза Паскаля и других мировых ученых.

Самые популярные деятели науки, чьими фамилиями чаще всего называют улицы, переулки, площади и даже районы: Михаил Ломоносов (в его честь назван район ЮЗАО, проспект в ЗАО и ЮЗАО и 2 улицы в ТиНАО), биолог Климент Тимирязев (район, улица и проезд в САО, а также 2 улицы в ТиНАО) и селекционер Иван Мичурин (проспект в ЗАО, одна улица в СВАО и 6 улиц в ТиНАО). В июне 2021 года на «научную карту» Москвы добавились и новые имена: в Щукино (СЗАО) появилась площадь Академика Вершиловой, а в Пресненском районе (ЦАО) – улица Эрисмана.

Карта проекта также составлялась с учетом локальной идентичности, на поддержку и развитие которой направлена программа Мэра Москвы «Мой район». Некоторые ученые действительно жили или работали в окрестностях улиц, которые впоследствии были названы в их честь. Бывшей Академической улице в Троицке (ТиНАО) присвоили фамилии одного из основателей города, геофизика Николая Пушкова, и его сына Александра: Николай Васильевич в 1950-х годах как раз жил здесь, в доме на пересечении с Центральной улицей. Основоположник советской космонавтики Сергей Королев проживал на 1-й Останкинской улице, которая проходит совсем рядом с нынешней улицей Академика Королева (Останкинский и Марфино, СВАО). На территории Института атомной энергии жил и работал «отец» советской атомной бомбы Игорь Курчатов, а сегодня его имя носит научное учреждение, площадь и улица в Щукино (СЗАО). Таким образом, проект «Наука в городе» будет особенно интересен школьникам и учителям для подготовки к урокам краеведения, а также всем тем, кто интересуется историей своего родного района.

В подготовке проекта "Наука в городе" принимали участие редакция проекта Мэра Москвы «Мой район», столичные Префектуры и Главный Архив города Москвы.

Проект будет представлен на портале Мэра Москвы Mos.ru, информацию о нем также можно будет найти в социальных сетях и в средствах массовой информации.

"Мой район" — комплексная программа Мэра Москвы по совершенствованию городской среды. Ее цель — создание комфортных условий для жизни во всех районах столицы. Удобный двор, современные поликлиники, школы и культурные центры, обустроенные парки и фестивальные площадки в пешей доступности — все это важные составляющие программы.

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Фото: mos.ru
Автор: 5 июля 2021, 10:22

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