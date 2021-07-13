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В Куркине построят учебный корпус на 550 мест

В Куркине построят учебный корпус на 550 мест

Выдано разрешение на строительство учебного корпуса на 550 мест на северо-западе Москвы.
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За последние 10 лет в Москве построили порядка 400 зданий образовательных учреждений: почти 300 детских садов и свыше 100 школ. До 2023 года планируется возвести еще около 90 таких объектов.

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Так, в 2022 году в районе Куркино, по словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, появится учебный корпус на неблагоустроенной части территории школы № 1298. Он будет рассчитан на 550 мест. В здании на Юровской улице разместят начальную школу для 400 учеников, дошкольное отделение для 150 детей и консультативный психолого-педагогический центр.

Войстратенко также рассказал, что на внутренней территории корпуса в виде террас обустроят игровые площадки для дошколят, отделенные друг от друга зелеными насаждениями.

Как только застройщик сообщит о начале работ, будет составлен график проведения проверок. Строительство будут контролировать специалисты Центра экспертиз. Они выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ.

"Мосгосстройнадзор установит контроль над соблюдением строителями противоэпидемических требований", – сообщил Игорь Войстратенко.

Говоря о развитии Куркина, стоит отметить, что этот район занял первое место в рейтинге портала недвижимости Domofond. Эта территория лидирует по таким показателям, как экология, чистота, соседи, условия для детей, спорт и отдых, безопасность, стоимость жизни.

Кстати, в Куркине достаточно много знаковых культурно-исторических объектов: например, Горнолыжный склон, здание Туберкулезной клинической больницы №3 имени профессора Г.А. Захарьина, храм Владимирской иконы Божией Матери, часовня-усыпальница семьи Захарьиных, здание Московской школы гольфа Москомспорта.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о строительстве ледового комплекса "Сталкер" в Куркине. Двухэтажный спортивный объект площадью 10,4 тысячи квадратных метров возводят на Машкинском шоссе (владение 23) за счет инвестора. Его введут в эксплуатацию, предположительно, в 2022 году. В настоящий момент специалисты заняты монолитными работами.

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Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/АГН Москва
Автор: 13 июля 2021, 18:50 Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы ✓ Надежный источник

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