В Щукине построят школу на 800 мест

15 лет назад мало кто мог бы подумать, что в Москве на месте полузаброшенных промзон начнут строиться современные жилые комплексы с детскими садами и школами, красивыми променадами и беговыми дорожками, но это стало реальностью. Новые дома и объекты социальной инфраструктуры возводятся достаточно быстро.
Так, на территории экс-промзоны "Октябрьское поле", где строится крупный жилой комплекс, началось активное строительство школы. Учреждение будет рассчитано на 800 мест. Кстати, эта школа станет первой в столице, возведенной в рамках договора о комплексном развитии территорий. Объект площадью 13 тысяч квадратных метров планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.
Согласно проекту, в новой школе оборудуют 32 специализированных класса, появится большая столовая с кухней, актовый зал, студия хореографии и просторный спортивный зал. Не забудут и о благоустройстве прилегающей территории. Здесь появятся зеленые насаждения, а также физкультурные площадки с игровым и спортивным оборудованием для волейбола, баскетбола и футбола.
"Завершены подготовительные работы, смонтирован башенный кран. Ведется устройство монолитной фундаментной плиты и монолитных вертикальных конструкций подземной части здания", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он также отметил, что на территории экс-промзоны "Октябрьское поле" построят еще около 200 тысяч квадратных метров недвижимости. Этой весной специалисты начали строить дом на 312 квартир. В пристроенном к нему корпусе откроется современная поликлиника, рассчитанная на 100 посещений в смену, а также стоматологическая клиника на 50 посещений в смену.
По словам Бочкарева, на "Октябрьском поле" застройщик уже сдал уже два детских сада и шесть жилых корпусов. В строительстве и в проектировании находится еще три дошкольных учреждения. На заброшенных территориях создают всю необходимую для жизни инфраструктуру, подчеркнул заммэра.
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