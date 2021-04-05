Станция "Матвеевская" будущего МЦД-4 готова на 60%

В конце 2019 года в столице появились Московские центральные диаметры. В настоящий момент функционирует первая и вторая линии, связывающие между собой Москву и подмосковные города: Лобню, Долгопрудный, Одинцово, Красногорск и Подольск. Третья и четвертая линии МЦД заработают в 2022 и 2023 годах соответственно. Они соединят Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Балашиху.
В настоящий момент вовсю кипит работа по реконструкции станции "Матвеевская", которая в будущем станет частью МЦД-4. Там появятся две платформы, соединенные крытым надземным переходом. Навесы будут защищать пассажиров от дождя и снега. Переход оборудуют лифтами и эскалаторами ради комфорта всех пассажиров.
По словам руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, в прошлом году были реконструированы станции "Победа", "Мичуринец" и "Крекшино". В 2021-м обновленными откроются станции "Внуково", "Толстопальцево", "Матвеевская", "Кокошкино", "Мещерская" и "Апрелевка".
Отмечается, что станции, которые в будущем станут частью МЦД, будут соответствовать стандартам московского транспорта. Работа по приведению платформ в надлежащий вид проводится совместно с ОАО "РЖД". Мини-вокзалы должны без труда справляться с растущим пассажиропотоком.
Московские центральные диаметры уже сделали поездки жителей и гостей столицы удобнее. Люди передвигаются на современных поездах, интервал движения которых составляет пять-семь минут. Благодаря такому графику пассажиры не боятся опоздать по утрам.
Что касается инфраструктуры московского района Очаково-Матвеевское, то там благоустроен 241 двор, 127 детских и 20 спортивных площадок. Также привели в надлежащий вид территории 12 школ, 13 детских садов и три зоны отдыха. В Раменках приведены в порядок 265 дворов, 147 детских и 63 спортплощадок, благоустроены 11 школ и 14 детских садов.
Напомним, в Москве запущена программа "Мой район", которая делает жизнь горожан более комфортной. Люди должны чувствовать себя частью современного и развивающегося мегаполиса, поэтому в столице формируется качественная социальная инфраструктура.
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