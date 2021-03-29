Названы сроки открытия станции Внуково МЦД

Транспортная система Москвы постоянно улучшается. Одним из главных проектов в этой области стало строительство МЦД.



Московские центральные диаметры развиваются в столичном регионе с каждым годом все активнее. Проект уже сделал комфортнее поездки более чем четырех миллионов пассажиров. Теперь люди ездят в современных вагонах и не боятся опоздать, ведь интервалы между поездами составляют пять–семь минут.

ПО ТЕМЕ На МЦД откроют 11 новых станций и вокзальный комплекс

Станции будущего МЦД-4 постепенно превращаются из полустанков в современные вокзалы. Одну из них — Внуково МЦД-4 — откроют уже в апреле этого года.



На привокзальной площади развернутся четыре современные автобусные остановки, к которым будут подводить дорожки с навесами. Рядом будет разворотное кольцо для машин, а также дополнительные пешеходные переходы. Здесь же организуют пункт проката велосипедов, стоянку такси, перехватывающие парковки на 805 машино-мест и многоуровневый гараж. Планируется также реконструкция участка Внуковского шоссе, связывающего Минскую и Боровскую дороги.

Стоит отметить, что реконструкция станции Внуково — часть большого проекта по развитию Киевского направления Московской железной дороги, часть которого войдет в состав МЦД-4. В 2020 году уже заработал новый вокзал Санино и станции Победа, Мичуринец и Крекшино. В 2021 году планируется закончить реконструкцию станций Кокошкино, Внуково, Мещерская, Толстопальцево и Матвеевская, а также открыть новые — Аминьевскую и Минскую.

Напомним, все эти положительные изменения в столице происходят благодаря городской программе "Мой район", которую реализует правительство Москвы. Ее главная задача — комплексно обустроить каждое муниципальное образование и сформировать качественную социальную инфраструктуру.

Программа "Мой район" отвечает на запросы москвичей. Все изменения в городе проводят с учетом их мнения. Выразить его они могут в голосованиях проекта "Активный гражданин". Например, горожане решают, как благоустраивать набережные и бульвары и какие растения стоит высадить в их дворах.

Помимо благоустройства и развития транспортной инфраструктуры в Москве в рамках программы во многих районах идет обустройство удобных торговых точек. Планируется создать современные рыночные площадки, которые придут на смену старым сооружениям, непригодным для круглогодичной торговли. В новых павильонах можно будет приобрести качественные товары в шаговой доступности от дома.