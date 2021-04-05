Северный вестибюль станции метро "Окружная" откроют в 2022 году

За последние 10 лет метро Москвы увеличилось в два раза. Появились не только новые станции подземки, но и Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД). Также в столице открылись 10 новых электродепо.
Новые станции метро успешно выполняют свою главную функцию – решают проблему транспортной доступности в отдаленных районах Москвы. Таким образом разгружаются линии подземки. Создание комфортных пересадок – одна из главных целей строительства. Там, где это возможно, станции подземки стараются связать с МЦД и МЦК.
Например, в 2022 году откроется северный вестибюль станции "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии метро. Оттуда пассажиры смогут сразу перейти на одноименные станции МЦК или МЦД, где совершает остановку аэроэкспресс. Пересадка станет комфортнее и быстрее.
По словам руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, в феврале 2021 года было смонтировано последнее, 126-е кольцо наклонного тоннеля, диаметр которого составляет 8,5 метров. Для этого применялись специальные методы заморозки грунта. В настоящий момент строители устанавливают веерные кольца для сопряжения наклонного хода с натяжной камерой.
Открытие станции "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии состоялось в марте 2018 года в составе участка "Петровско-Разумовская" — "Селигерская". С того времени пассажирам был доступен лишь южный вестибюль. Станция "Окружная" МЦД-1 появилась в том же году. Именно там совершает остановку аэроэкспресс, следующий в аэропорт Шереметьево.
Стоит отметить, что развитие инфраструктуры в Тимирязевском районе включает в себя не только строительство транспортно-пересадочного узла "Окружная", но и благоустройство 81 двора, 119 детских площадок, четырех скверов, территории девяти школ и 11 детских садов. Также создано 15 спортивных площадок и три зоны отдыха.
Напомним, в Москве запущена программа "Мой район", главной задачей которой является комплексное обустройство каждого столичного района. Благодаря этому жители и гости города смогут находиться в более комфортной и развитой среде.
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