Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Мой район
В центре Москвы восстановят дом бывшей Фряновской шерстопрядильной мануфактуры

В центре Москвы восстановят дом бывшей Фряновской шерстопрядильной мануфактуры

В Таганском районе Москвы продолжается реставрация памятников. очередь дошла до дома бывшей Фряновской мануфактуры.
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Москва — город с неповторимой архитектурой. Здесь самые современные здания гармонично соседствуют с произведениями искусства прошлых столетий. Город относится к ним с максимальной бережностью. Благодаря беспрецедентным по масштабу реставрационным работам за последние несколько лет число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 5,3 раза.

Важную роль в этом процессе сыграла программа "1 рубль за 1 квадратный метр", которую в Москве запустили в 2012 году. С ее помощью за счет частных инвестиций удается привести в порядок объекты культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Инвесторы отреставрировали уже 19 строений, еще на пяти объектах ведутся восстановительные работы.

Именно в рамках этой программы скоро восстановят здание главного дома усадьбы бывшей Фряновской шерстопрядильной мануфактуры Г.В. и М.В. Залогиных XVIII–XIX веков. Строение расположено в Таганском районе Москвы на Воронцовской улице 19А стр.2 рядом со станцией метро "Марксистская". Здание площадью более тысячи квадратных метров является памятником архитектуры.

"Одноэтажное кирпичное здание с цокольным и антресольным этажами представляет собой бывший жилой дом небольшой купеческой усадьбы первой половины XIX века. Будущий инвестор должен будет выполнить обязательства по сохранению объекта, после чего сможет продолжить арендовать здание по льготной ставке один рубль за квадратный метр в год на протяжении 49 лет", — рассказал заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

После реставрации в помещениях бывшей усадьбы может открыться офис, досуговое или образовательное учреждение, медицинская клиника. Арендатор должен будет сохранить облик здания и соблюсти все требования охранного обязательства.

Стоит отметить, что Таганский район Москвы активно развивается. Здесь уже благоустроены 173 двора, 26 улиц и 47 прилегающих дворовых территорий по программе "Моя улица". Также благоустроены 11 мест для занятий спортом, отремонтированы 27 домов, 4,52 км выделенных полос, территории 25 школ и девяти детских садов, районный отдел соцзащиты и Центр социального обслуживания, а также проведены ремонтно-реставрационные работы в Театре на Таганке.

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Фото Д. Гришкина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
Автор: 31 марта 2021, 19:23 Источник: Сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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