Первый в России серфинг-парк с песчаным пляжем появится в Хорошево-Мневниках

Развитие спортивной инфраструктуры – один из приоритетов городского правительства. Практически в каждом районе Москвы уже построены качественные спортивные объекты.

К 2023 году в столице планируется открыть 150 новых физкультурно-оздоровительных комплексов. Строятся они в большинстве жилых районов столицы, чтобы каждый москвич получил возможность заниматься спортом в шаговой доступности от дома.



Три таких объекта появятся в Хорошево-Мневниках, а еще один — в Таганском районе. Четыре крупных спортивных комплекса займут в общей сложности восемь гектаров.

Одним из трех объектов в Хорошево-Мневниках станет ледовый дворец. Его площадь составит 25 тысяч квадратных метров. В нем будет тренироваться сборная России по керлингу и фигуристы. Во дворце можно будет проводить международные соревнования.

Кроме того, в районе появится первый в России серфинг-парк. Его оснастят системой генерации волн. Кроме того, на объекте обустроят песчаный пляж и спа-комплекс.

Также в Таганском районе построят детский крыто-открытый спортивный комплекс. Его площадь составит 560 квадратных метров.

"Масштабные инвестиционные проекты реализуются в Москве с 2016 года, за это время для создания современной спортивной инфраструктуры в столице было одобрено 11 проектов. В результате на территории площадью более 15 гектаров появятся спортивные объекты площадью около 148 тысяч квадратных метров", — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Стоит отметить, что в Хорошево-Мневниках за последние годы благоустроены шесть скверов, 148 дворов, 87 детских и 32 спортивные площадки, установлены 251 опора освещения. Также отремонтировано 42 дома и 2516 подъездов, установлены 25 подъемников для маломобильных граждан в домах, открыты станции МЦК "Хорошево" и "Зорге", благоустроены территории 12 детских садов и восьми школ. С 2018 года построены перинатальный центр ГКБ №67, за счет средств инвестора – одно дошкольное учреждение и школа. Также отремонтированы 13 объектов здравоохранения, 21 школа и 33 детских сада, открыт центр госуслуг "Мои документы" на улице Маршала Жукова.

Напомним, все эти положительные изменения в облике Москвы происходят благодаря инновационной программе "Мой район". Это проекты, связанные с созданием качественной городской среды, — благоустройством площадей, улиц, набережных, мест, где проходят ярмарки и праздники. Кроме того, в столичных районах реконструируют и построят новые поликлиники, школы и детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, отремонтируют библиотеки, дома искусств и дома культуры.