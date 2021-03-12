В Кокошкине построят детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в день

В Москве идет масштабное строительство объектов здравоохранения. В ближайшие три года планируется построить еще 30 поликлиник. Все они будут соответствовать мировому уровню – начиная с внешнего облика и заканчивая внутренними помещениями и коммуникациями.





Новые поликлиники будут работать по новому московскому стандарту. В них предусмотрено больше свободного пространства и комфортных зон ожидания с удобной мебелью. Диагностику будут проводить с использованием самого современного оборудования.



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Во всех поликлиниках будет удобное расположение кабинетов — наиболее востребованные специалисты смогут вести прием на нижних этажах, другие врачи на верхних. Кроме того, сделать УЗИ сердца или кардиограмму можно будет рядом с кабинетом кардиолога, а эндоскопию — рядом с кабинетом гастроэнтеролога.

Одна из таких поликлиник появится в поселении Кокошкино на улице Дзержинского, земельный участок 15а. Детско-взрослая поликлиника будет рассчитана на 320 посещений в смену. В пятиэтажном строении оборудуют все необходимые специализированные помещения.

"Здание представляет собой хороший пример реализации дизайн-кода для всех поликлиник города Москвы. Он в основном касается обустройства и отделки внутренних помещений, однако на оформление фасадов также влияет — новые поликлиники выглядят современно и свежо", — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Напомним, в 2020 году в Москве построили 12 корпусов объектов здравоохранения. В ближайшие годы построят еще 68. Стоит отметить, что все эти положительные преобразования происходят в столице благодаря программе "Мой район". Ее главная задача — комплексно обустроить каждое муниципальное образование и сформировать качественную социальную инфраструктуру.

Благодаря развитию программы москвичи могут не тратить время на поездки в другой район, например, чтобы позаниматься спортом или отвести детей в музыкальную школу — вся необходимая инфраструктура есть рядом с домом.

В программу включены проекты, связанные с созданием качественной городской среды, — благоустройством площадей, улиц, набережных, мест, где проходят ярмарки и праздники. Кроме того, в районах реконструируют и построят новые поликлиники, школы и детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, отремонтируют библиотеки, дома искусств и дома культуры.