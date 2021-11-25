Между станциями Белорусская и Савеловская МЦД-1 временно запустят реверсивное движение поездов

Для запуска четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) необходимо провести реконструкцию железнодорожных путей.

Система городского транспорта в российской столице изменилась благодаря Московским центральным диаметрам. Вместо устаревших полустанков появились большие городские вокзалы, а бесшумные поезда с климат-контролем заменили старые электрички.

В настоящий момент продолжается строительство третьего и четвертого диаметров (МЦД-3, МЦД-4). Для запуска последнего необходимо реконструировать участок между Беговой и Савеловской, а также модернизировать эти станции. Работы начнутся в ближайшее время.

В связи с ремонтными работами движение между Белорусской и Савеловской будет осуществляться по одному пути. Реверсивное движение поездов запустят до конца 2021 года. В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили:



"Сейчас вместе с ОАО "РЖД" прорабатываем сроки "реверса". Задача — провести работы максимально быстрыми темпами".

После реконструкции Беговая сможет принимать поезда не только МЦД-1, но и МЦД-4. На станции появится три новые платформы (длина каждой составит 275 метров), пассажирский вестибюль с турникетами, кассами и технической зоной. Модернизировать станцию планируется к 2023 году.

Также на участке построят два дополнительных главных пути, проведут комплексное развитие инфраструктуры и установят шумозащитные экраны. Сложность работ заключается в том, что они проходят в центре города, где очень много коммуникаций и сооружений.

Протяженность МЦД-4 составит 86 километров. Поезда будут курсировать между станциями Апрелевка и Железнодорожный. Диаметр пройдет через центр Москвы и соединит семь вокзалов. На нем будет 18 пересадочных станций с 35 вариантами пересадок на станции метро, МЦК и другие диаметры.

МЦД-4 планируют запустить в 2023 году. Благодаря этому в 23 районах Москвы, в которых живут 2,5 миллиона человек, улучшится транспортное обслуживание. Линии метро станут свободнее. Также разгрузятся вылетные магистрали.

Ранее сообщалось, что после реконструкции открылась станция Кокошкино будущего МЦД-4. Поездки стали удобнее для 20 тысяч человек.