Проходка трех перегонных тоннелей завершилась на северном участке Люблинско-Дмитровской линии

Завершить строительство станций московского метро "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" планируется до конца 2023 года. Они расположены на северном участке Люблинско-Дмитровской линии.

Проходка тоннелей на трех станциях полностью завершена, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он рассказал, что строители продолжат работать над обустройством котлованов, возведением самих станционных комплексов.

"Надеюсь, что к концу 2023 года весь этот участок будет сдан — от "Селигерской" до "Физтеха" — и район Северный получит свою станцию метрополитена", – сказал градоначальник.

Собянин отметил, что продление "салатовой" ветки улучшит транспортную ситуацию для 500 тысяч человек. Время в пути на 20 минут сократится для жителей московcких районов Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово и подмосковного города Долгопрудный. Они смогут выбрать оптимальный вариант передвижения на наземном транспорте, МЦД или метро.

Строители на северном участке Люблинско-Дмитровской линии приступили к обустройству перегонных тоннелей, сообщил гендиректор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков. По его словам, до середины 2022 года станционный комплекс на "Яхромской" будет готов, а "Лианозово" уже почти завершено.

Строительство участка началось в 2019 году. Решение принял Сергей Собянин. Намерение градоначальника поддержали москвичи в голосовании на портале "Активный гражданин".

Протяженность участка – 6,9 километра. Он пройдет вдоль Дмитровского шоссе. В настоящий момент уровень его готовности – 25%.

Строительство нового участка снизит нагрузку на Серпуховско-Тимирязевскую и Калужско-Рижскую линии метро. Свободнее станет не только под землей, но и на поверхности: интенсивность движения транспорта по Дмитровскому шоссе и прилегающим улицам снизится.

За последние 10 лет на Люблинско-Дмитровской линии открылось 14 станций метро, ветку продлевали как в северном, так и в южном направлениях. Так, в 2018 году в ее составе появились станции "Окружная", "Верхние Лихоборы", "Селигерская" и электродепо "Лихоборы".

После ввода участка от "Яхромской" до "Физтеха" протяженность "салатовой" линии превысит 46 километров. На ней будет 26 станций. Перспективная 27-я под рабочим названием "Южный Порт" может появиться между станциями "Кожуховская" и "Печатники".

Напомним, что за последние 10 лет в Москве построено 173 километра линий метро. Открыто 88 станций, 10 электродепо. Подземку в шаговой доступности от места жительства получили около четырех миллионов москвичей.