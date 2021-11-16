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Мой район
Новые услуги ЗАГС стали доступны во всех московских офисах "Мои документы"

Новые услуги ЗАГС стали доступны во всех московских офисах "Мои документы"

Центры "Мои документы" предоставляют свыше 280 государственных услуг.
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Центры госуслуг "Мои документы" в Москве существуют уже 10 лет. За это время жители столицы привыкли, что услуги предоставляются достаточно быстро. В городе уже 134 таких офиса, шесть из которых – флагманские центры. "Мои документы" продолжают открываться в новых, самых удобных для горожан местах, перечень услуг становится все шире.

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Как изменились центры госуслуг "Мои документы" в Москве за 10 лет

Так, во всех центрах теперь можно получить услуги ЗАГС: например, зарегистрировать брак, получить повторные свидетельства и справки, внести изменения в документы. До недавнего времени эти просьбы выполняли лишь 87 офисов. С октября 2021-го москвичи получили свыше 60 тысяч повторных свидетельств и справок, а брак зарегистрировали свыше 5,6 тысячи пар.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что офисы "Мои документы" работают каждый день без перерывов с 8:00 до 20:00, а флагманские центры открыты до 22:00.

"В трех флагманах — в ВАО, САО и ЮВАО — есть специально оборудованные залы с фотозонами, где молодожены могут сделать красивые свадебные фотографии", – отметила она.

Для получения большинства услуг необходима предварительная запись. Ее можно оформить на сайте mos.ru, выбрав дату и время. А на портале "Госуслуги" можно подать ряд заявлений онлайн, после чего явиться в удобный день в офис "Мои документы" для получения услуги. Кстати, все сотрудники прошли обучение по специальной программе, которая была разработана учебным центром совместно с сотрудниками Управления ЗАГС Москвы.

На данный момент в центрах "Мои документы" предоставляется свыше 280 госуслуг, 98% из которых можно получить по экстерриториальному принципу.

Ранее "Дни.ру" писали о том, проверить работу сердца на кардиокресле можно в 25 московских центрах "Мои документы". Для этого необходим полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Результаты обследования появляются в электронной медицинской карте. Кардиограмму смогут посмотреть терапевт и профильные специалисты. Если будут обнаружены патологии, придет SMS-сообщение с приглашением на прием к врачу.

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Фото: АГН «Москва» / Сергей Киселев
Автор: 16 ноября 2021, 20:01 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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