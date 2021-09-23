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Общество
Услуга проверка сердца на кардиокресле стала доступна в 25 московских центрах "Мои документы"

Услуга проверка сердца на кардиокресле стала доступна в 25 московских центрах "Мои документы"

Московский центр инноваций в здравоохранении реализует пилотный проект по кардиомониторингу центрах госуслуг.
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В 25 московских центрах "Мои документы" установлены кардиокресла, с помощью которых можно проверить сердечный ритм. Специалисты, работающие в этих офисах, регулярно проходят такие обследования.

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Пользоваться кардиокреслом достаточно просто: необходимо ввести номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) на экране и следовать инструкции. После измерения в электронной медицинской карте появится кардиограмма. Ее смогут просмотреть терапевт и профильные специалисты. При обнаружении патологии придет SMS-сообщение с приглашением на прием к врачу.

Если электронной медицинской карты у гражданина нет, специалисты центров "Мои документы" помогут ее оформить на портале mos.ru. Сотрудник также может подсказать номер полиса ОМС, если взять талон электронной очереди.

Кстати, в офисах "Мои документы" также можно измерить артериальное давление, воспользовавшись тонометром. А в 69 московских центрах можно пройти медицинское обследование с помощью современного диагностического комплекса. Об этом ранее писали "Дни.ру".

Напомним, районные центры госуслуг "Мои документы" работают каждый день с 8:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Автор: 23 сентября 2021, 12:53 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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