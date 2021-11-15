В Орехове-Борисове Южном на месте самостроя разбили газон

Незаконная постройка на Воронежской улице была демонтирована.

Рано или поздно в Москве сносятся незаконные постройки, а на их месте появляются действительно необходимые для горожан объекты: парковки, зеленые зоны, детские площадки, спортивные и социальные объекты и многое другое.

Так, в Орехове-Борисове Южном на месте демонтированного объекта самостроя разбили газон. Речь идет об участке на Воронежской улице (владение 15). Раньше там находилось кафе площадью 226,8 квадратного метра, но разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию не оформлялись.

Как рассказал начальник Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Владислав Овчинский, незаконная постройка появилась в непредназначенном для строительства месте, на озелененной территории общего пользования, в охранных зонах системы питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

"Учитывая, что самострой на коммуникациях — это потенциальная угроза жизни и здоровью людей, оперативно были приняты меры по освобождению земельного участка", – сообщил он.

В 2021 году в Южном административном округе было демонтировано более 80 объектов самовольного строительства площадью свыше 31 тысячи квадратных метров, включая складские постройки и объекты хозяйственного назначения. Благоустраиваются все освобожденные от самостроя территории.

За последние 10 лет Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы обнаружила 32 тысячи объектов самовольного строительства общей площадью 10 миллионов квадратных метров. В это число входят как отдельно стоящие сооружения, так и пристройки.

Около половины незаконных построек демонтированы собственниками после получения соответствующих предписаний органов исполнительной власти или судебных решений. 800 сооружений общей площадью 1,5 миллиона квадратных метров были легализованы после того, как они были приведены в соответствие с градостроительными нормами.

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, необходимо продолжать мониторинг районов города для борьбы с самостроем. Соответствующее поручение градоначальник дал еще в августе на заседании президиума правительства столицы.