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Общество
Собянин: переулкам между Тверской и Большой Никитской добавят зелени и комфорта

Собянин: переулкам между Тверской и Большой Никитской добавят зелени и комфорта

Благоустройство квартала между улицами Тверская и Большая Никитская завершится в 2022 году. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Градоначальник напомнил, что несколько лет назад были выполнены работы в Газетном и Никитском переулках. Теперь благоустройство ждет Брюсов, Леонтьевский, Большой и Малый Гнездниковский переулки и Шведский тупик.

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Собянин отметил, что на этих улочках течет спокойная и размеренная жизнь: дети ходят в школу, офисные работники спешат по своим делам, по вечерам и в выходные дни оживают храмы, музеи, кафе и рестораны. Здесь же расположен памятник Мстиславу Ростроповичу.

Благоустройство добавит этим улочкам зелени и комфорта. "Рядом с вековыми деревьями будет высажен нижний ярус озеленения – взрослые кустарники и зеленый газон. Станет больше уличных фонарей, которые заменят сохраняющееся местами подвесное освещение", – написал мэр.

Пешеходные тротуары станут шире и удобнее. У каждого переулка будет индивидуальный рисунок гранитного мощения. Вместо хаотичной парковки машин организуют карманы для стоянки.

Предложения по благоустройстве района власти выработали в ходе диалога с местными жителями. "Например, в дворе-колодце на Большом Гнездниковском пер., д. 10 будет высажен небольшой сад и установлено современное оборудование на детской и спортивной площадках", – рассказал мэр Москвы.

Фото: Mos.ru

По его словам, после благоустройства переулки будут выглядеть не хуже, чем главная улица столицы – Тверская. При этом там сохранится спокойствие и уют, пообещал градоначальник.

Москвичи могут высказать мнение о благоустройстве района между Тверской и Большой Никитской на портале "Активный гражданин".

Ранее градоначальник в своем блоге рассказал о благоустройстве территорий у Казанского вокзала, а также улиц и переулков Арбата.

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Фото: Mos.ru
Автор: 14 ноября 2021, 10:58 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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