В Пресненском районе скоро построят школу на 300 мест

Кварталы реновации обеспечивают необходимым количеством объектов социального назначения.

Переехав в дом, построенный по программе реновации, москвичи получают не только уютное жилье, но и развитую инфраструктуру. В новых кварталах возводятся школы, детские сады, поликлиники и другие социальные объекты. То есть создается сбалансированная городская среда.

Так, скоро в Пресненском районе на улице Подвойского в рамках программы реновации построят общеобразовательную школу на 300 мест. Специалисты возводят уже второй этаж здания. "Построить школу планируется на первом этапе реализации программы реновации, то есть до конца 2024 года. В апреле подрядчик получил разрешение на строительство", – рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Всего по программе реновации планируется построить две средние школы в общей сложности на 1,3 тысячи мест, а также образовательный комплекс (детский сад и школу) на 500 мест.

Кстати, в Пресненском районе в программе реновации участвуют 53 дома. 19 из них будут демонтированы. На месте снесенных зданий появятся новостройки и социальные объекты.

"Задача, которая стоит перед городом при реализации программы реновации, — создание сбалансированной, качественной городской среды", – отметил Левкин.

В Центральном административном округе строят и проектируют 11 домов общей площадью почти 140 тысяч квадратных метров. Для этого подобрано 12 стартовых площадок.

Ранее же сообщалось о строительстве трех детских садов и школы по программе реновации в Южном Тушине. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 450 мест, а общеобразовательное – на 800. Здесь же хотят возвести физкультурно-оздоровительный комплекс и объекты научно-производственной деятельности

Проект планировки микрорайона 10 в Южном Тушине вынесен на общественные обсуждения. Территорию ограничат улицами Фабрициуса и Сходненской, Строительным и Походным проездами, а также Сходненским каналом.

Напомним, программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Порядка миллиона жителей Москвы переедут в новые квартиры. Согласно плану, будет расселено в общей сложности 5 176 домов. Для новостроек подобраны 533 стартовые площадки.