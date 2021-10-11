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Недвижимость
В новостройки по программе реновации переезжают жители 360 старых домов

В новостройки по программе реновации переезжают жители 360 старых домов

Переселение по программе реновации продолжается в 60 районах Москвы. Построено уже 126 домов.
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Расселение жителей ветхих домов идет во всех административных округах столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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По его словам, с начала реализации программы реновации под заселение передано 126 домов. Новые квартиры получили уже более 40 тысяч человек, уточнил руководитель столичного стройкомплекса. В течение 2021 года планируется начать переселение еще 30 тысяч москвичей, добавил он.

В эксплуатацию по программе реновации введено 155 домов – два миллиона квадратных метров жилья, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. "Проектируется и строится более 300 объектов общей площадью 5,4 миллиона квадратных метров", – отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев текущего года по программе реновации расселили 31 дом. 24 из них уже демонтировали. Для этого применяется технология "умного" сноса.

Программа реновации ветхого жилья Москвы утверждена в 2017 году. Первые переселенцы получили квартиры в новостройках в феврале 2018 года.

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В программу реновации входят 5176 домов. Новое жилье с отделкой класса комфорт получат более миллиона москвичей. Для строительства новостроек подобрано 523 стартовые площадки.

Москвичи переезжают в пределах своего района. Благодаря этому переселенцы сохраняют привычный образ жизни: они пользуются теми же остановками общественного транспорта и станциями метро, школами, детскими садами, поликлиниками и другими объектами инфраструктуры.

Программа реновации пройдет в три этапа. Первый закончится в 2024 году – переселенцам передадут 930 домов. Второй и третий этапы пройдут в 2025-2028 и 2029-2032 годах соответственно.

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Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Автор: 11 октября 2021, 14:54 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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