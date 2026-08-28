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Пятница 28 августа

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Куда сходить в России: афиша главных событий с 28 августа по 4 сентября

Куда сходить в России: афиша главных событий с 28 августа по 4 сентября

Начинается золотая осень. Но это не повод грустить, ведь вокруг столько интересного, светлого, яркого. Посетите лучшие события, а подборка "Дни.ру" поможет вам сориентироваться.

КОНЦЕРТ

"День знаний со звездами в Кремле"

Это тот концерт, после которого День знаний будет встречен с улыбкой. На сцену выйдут кумиры подростков – Алексей Чумаков, Мария Янковская, Кристина Кузнецова, Диана Гурцкая, Александр Шоуа, Миа Бойка и другие исполнители. Отличный праздник для всех, кто готовится к 1 сентября!

30 августа, Кремлевский дворец.

ФЕСТИВАЛЬ

"ШОУАБХАЗИИ"

Из Абхазии родом огромное количество талантливых исполнителей. В том числе, и Александр Шоуа. Сегодня этот заслуженный артист Республики Абхазия и Республики Южная Осетия проводит Первый международный фестиваль культуры Абхазии и России. В центре Сухума пройдёт сводный концерт лучших российских и абхазских исполнителей. Среди них – группы "Земляне" и "НЕПАРА", Миа Бойка, Алена Ланская, Гостей ждут выставки, мастер-классы, арт-пространства и медиаплощадки.

29 августа, Сухум.

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

SATI ETHNIKA

Сати Казанова впервые выступит с живым оркестром. Вас ждет концерт-терапия под открытым небом. Произведения, исполняемые солисткой, представляют собой симбиоз древних санскритских мантр и музыкальных этнических мотивов, переосмысленных в современной обработке. Это иммерсивное взаимодействие со зрителем, объединение в атмосфере медитации.

30 августа, Зеленый театр, ВДНХ.

СКОРО

"Собачье сердце"

Опираясь на мощную литературную основу Булгаковского произведения, творческая группа, используя современный театральный язык, через слово и движение создает спектакль, который дает возможность даже искушенному зрителю взглянуть иначе на всеми любимое произведение. Для точного воссоздания атмосферы врачебной практики 20–30-х годов, в качестве консультантов были привлечены медицинские специалисты. В ролях: Виктор Раков, Сергей Газаров, Федор Лавров и другие. Режиссер-постановщик: Сергей Газаров

17, 18 и 24 сентября, "Мастерская "12" Никиты Михалкова.

Шоу-бизнес в Telegram

28 августа 2026, 18:05
Фото: Дни.ру

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