Куда сходить в Москве: афиша с 23 по 31 июля

Большая часть лета позади... Проведите его остаток ярко, интересно, полезно. Афиша культурных событий от "Дни.ру" столицы позволит вам сориентироваться и сделать правильный выбор!

БАЛЕТ

"Летние балетные сезоны"

На сцене Российского академического Молодежного театра стартует ежегодный летний марафон классического балета. Пять трупп представят жемчужины мирового балетного искусства от Чайковского и Адана до Минкуса и Прокофьева в сопровождении оркестра. За два месяца будет сыграно 75 спектаклей. Спектакли "Сезонов" начинаются не только в привычное вечернее время – в 19.00, но и днем, в 12.00 В это время маленьких зрителей приглашают на добрые сказки о дружбе, любви и мечте: "Чиполлино", "Щелкунчик", "Золушка", "Спящая красавица".

До 23 августа, РАМТ.

МЮЗИКЛ

"Дракула"

Подготовка к этому грандиозному проекту заняла больше года: создавались роскошные костюмы, возводились впечатляющие декорации, рождалась оригинальная музыка, проводился тщательный кастинг. В результате все элементы идеально срослись, и мировая премьера мюзикла "Дракула" по мотивам бессмертного романа Брэма Стокера стала настоящим театральным событием минувшего года. Ноу-хау новой постановки – масштабные впечатляющие сцены фехтования, поставленные самими легендами российского исторического кинематографа. Они будто переносят зрителя в самую гущу таинственных и опасных событий.

24 февраля, "Театриум".

СКОРО

"Кастинг"



Один из самых востребованных музыкальных продюсеров нового поколения Михаил Омельчук снимет сериал "Кастинг". Это история о том, как учительница музыки из детского дома сталкивается с циничным и жестоким миром шоу – бизнеса, где внешние данные ценятся выше таланта. Непривыкшая легко сдаваться героиня преодолевает препятствия на пути к заветной цели, обретая уверенность в себе и любовь. История о взаимоотношении между людьми разных возрастов, дружбе, взаимопонимании и предательстве. В съемках задействованы звезды шоу-бизнеса и кино. Премьера состоится на диджитал платформе в 2025 году.

"Эйнштейн и Маргарита"

Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков не раз встречались на съемочной площадке, но впервые окажутся вместе на одной сцене. Спектакль о большой любви и атомной бомбе "Эйнштейн и Маргарита" поставил режиссер Александр Марин. Действие происходит в доме Эйнштейна, в ночь, когда туда приезжает Коненкова. За окном август 1945 года, США только что сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Эйнштейн, сбежавший в Америку от нацистов и надвигающейся войны, остро переживает все происходящее и винит себя в причастности к созданию американцами ядерного оружия. Маргарита сообщает ему, что через неделю, после многих лет жизни в Америке, она с мужем уезжает обратно в Советский Союз. Навсегда. Эйнштейн попытается уговорить ее остаться, но тщетно – расставание неизбежно. Маргарита уедет в Советский Союз, а Эйнштейн будет писать ей в Москву пронзительные письма.

2, 3 августа, Театр Эстрады.

"Старший сын"



Каждое поколение увидит в персонажах себя. Взрослые поностальгируют по потерянным в обществе ценностям. Молодежь увидит себя и увлечется чувством подростка к взрослой женщине, да и своими прототипами, не сразу верящими в искренность чувств. Дети, в каком бы "зрелом" возрасте они не были, получат еще один ключ к пониманию своих родителей. Пьеса, названная драматургом комедией, призвана нести нам надежду на грани слез, светлых слез… Мастерски решенная режиссером Сафоновым, лишена признаков какой-либо эпохи и перенесена в наше с вами время! Создатели спектакля "Старший сын" попытались воплотить такой мир, куда не доносятся отголоски суеты большого города, где все люди родные друг другу и куда невозможно попасть, купив билет на обычный поезд.

8 августа, "Русская песня".

"Море синего леса. Японское барабанное шоу"

Постановка Александры Самохиной и Андрея Бахтерова представляет собой первый музыкальный спектакль, в котором история большой любви рассказывается языком барабанов тайко и других японских музыкальных инструментов. "Море синего леса" отсылает к древнему японскому празднику – Ночь любования полной луной Цукими Мацури. Специально для него была придумана красивая легенда, которая оригинально переосмысливается в спектакле.

26 августа, театр им. Моссовета.

Информационная продукция для зрителей, достигших возраста двенадцати лет (12+)

