Куда сходить в Москве: афиша главных событий с 18 по 30 апреля

Весна!.. Сколько радости, чуда и света дарит она нам. Украсьте дни самого красивого времени года при помощи афиши "Дни.ру".

ФЕСТИВАЛЬ

"Дорога на Ялту"

В этом году оргкомитет получил 172 заявки от вокалистов из 58 стран. В отборочном онлайн-туре жюри определило участников из 15 стран. Исполнители приглашены в Москву, их конкурсная судьба решится на финальных концертах, которые пройдут в два этапа. Имена лучших будут объявлены с главной сцены страны. Там зарубежные исполнители выступят в дуэтах со звездами российской сцены: Маканом, Анной Ковальчук, Ярославом Сумишевским, Аскаром Абдразаковым, Александром Добронравовым, Алексеем Петрухиным, Игорем Петренко и другими.

28 апреля, Кремлевский дворец.

Фото: пресс-служба

РЕЛИЗ

"Целый мир"

Новый сингл Alex Lim "Целый мир" повествует о любви, незабываемом чувстве, главном ориентире, воодушевляющем лейтмотиве и очаровывающей силе. Музыка написана Игорем Крутым, слова — Елизаветой Гринкевич. Alex Lim — победитель конкурса "Новая волна 2025", участник крупных телевизионных проектов на федеральных каналах, включая телефестиваль "Песня года" и премию "Виктория".

Уже на всех цифровых платформах.

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

Большой Пасхальный концерт

Зрителей ждет настоящее хоровое "созвездие": Праздничный мужской хор Данилова монастыря, Академический дважды Краснознамённый ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, Хор Донского ставропигиального мужского монастыря, Камерный хор Академии хорового искусства им. В.С. Попова, Большой Детский Хор им. В.С. Попова. Солистами выступят звезды мировой оперной сцены, победители международных вокальных конкурсов. Специальным гостем концерта станет итальянский певец, восходящая звезда международной сцены Марко Даль Карло (Marco Dal Carlo). Ведущие концерта – заслуженная артистка России Екатерина Гусева и иеромонах Кирилл.

21 апреля, Кремлевский дворец.

Фото: пресс-служба

ПРОЕКТ

"Увидеть музыку"

Этот проект объединяет шедевры мировой классики и эффектный видео-арт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Барбера, Вивальди, Элгара и Малера прозвучат в исполнении оркестра "Академия русской музыки" под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. "Увидеть музыку" предлагает слушателю особый формат восприятия классической музыки, в котором визуальный и пространственный контекст не иллюстрирует музыку буквально, а углубляет её драматургию и внутреннюю логику.

18 и 26 апреля, Большой звездный зал Московского планетария.

Фото: пресс-служба

МЮЗИКЛ

"Ничего не бойся, я с тобой"

С 2022 по 2024 год спектакль оставался в топе театральных событий страны: за два сезона ежедневных аншлагов его посмотрели почти 1 миллион 200 тысяч зрителей. Постановка вошла в Книгу рекордов России как мюзикл ежедневного проката с наибольшим количеством зрителей, а её сборы превысили 3,4 миллиарда рублей. После завершения проката продюсеры получили десятки тысяч просьб о возвращении постановки – как от преданных поклонников, так и от тех, кто не успел увидеть спектакль, но много о нём слышал. И вот мюзикл снова на сцене!

МДМ, ежедевно, кроме понедельника.

Фото: Кредит: пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"

17 апреля 2026, 13:41
