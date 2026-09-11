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Пятница 11 сентября

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МФЦ Подмосковья оказали почти 150 млн услуг за 17 лет

Фото: Евгений Пронин
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МФЦ Московской области за 17 лет работы оказали жителям почти 150 млн государственных и муниципальных услуг, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сейчас сеть включает 212 отделений и более 1,7 тыс. окон приема. В центрах работают свыше 6 тыс. специалистов. В прошлом году МФЦ приняли 9,6 млн обращений.

В Подмосковье 445 из 576 региональных и муниципальных услуг доступны в электронном виде. Еще 54 услуги можно получить без предоставления документов. В офисах оборудовано 859 рабочих мест, где специалисты помогают жителям пользоваться порталом госуслуг. За год они провели 3,6 млн консультаций.

«Для нас важно получать обратную связь от жителей и постоянно совершенствовать работу. При этом человеческое общение остается приоритетом», – прокомментировала директор МФЦ в Лобне Оксана Мельничук.

В МФЦ внедряются технологии искусственного интеллекта. Система распознает документы и автоматически заполняет заявление при оформлении или замене паспорта. Для сотрудников также создан ИИ-помощник с базой знаний по 100 наиболее востребованным услугам.

«Каждый день МФЦ принимает более 50 тысяч человек. Очень важно, чтобы власть была рядом с людьми в вопросах получения государственных и муниципальных услуг», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, поздравляя сотрудников с профессиональным праздником. Он отмечается с 2019 года.

В числе новых услуг МФЦ в Московской области – оформление гражданства по рождению для детей до 14 лет, сервисы МосОблЕИРЦ и ежегодная семейная выплата.

Центры также помогают участникам СВО и их семьям оформлять меры поддержки, включая услуги фонда «Защитники Отечества».

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