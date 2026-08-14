Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах

Рассказала Мария Лопухина – врач-кардиолог, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук, главный врач медицинского центра "Остров Здоровья".

Жара — это дополнительная работа для сердца. Сосуды расширяются, сердце начинает работать чаще, а вместе с потом мы теряем жидкость. Кровь становится более концентрированной. Поэтому в жару особенно важно пить достаточно воды и не перегружать организм.

В жару ноги становятся «свинцовыми» и сильно отекают к вечеру. Это почки или сердце?

Не спешите обвинять во всем сердце и сосуды. В жару сосуды расширяются, и жидкость легче уходит в ткани ног. Особенно если человек долго сидит или стоит. Но если отёки появились впервые, усиливаются или появилась одышка — сердце и почки нужно проверить.

Кондиционер: польза или риск? Опасно ли заходить с улицы в жару сразу в ледяной офис?

Для здорового человека обычный перепад температуры не опасен. Но резкий холод заставляет сосуды быстро сужаться. У людей с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями это может вызвать скачок давления или неприятные ощущения. Поэтому кондиционером лучше охлаждать помещение до комфортной температуры 20-22 градусов, а не превращать помещение в холодильник.

Лишний вес и сердце. С какого веса сердце начинает страдать?

Магической цифры на весах нет. Важнее, сколько лишней жировой ткани и где она находится. Особенно неблагоприятен жир в области живота – висцеральный жир. Поэтому иногда сантиметры на талии говорят о сердечно-сосудистом риске больше, чем цифра на весах.

Чем опасен висцеральный жир?

Это жир вокруг внутренних органов, и он активно влияет на обмен веществ. Он способствует повышению давления, сахара и холестерина. Поэтому большой живот — это не только вопрос внешности, но и фактор риска для сердца и сосудов.

Кофе в жару. Четыре чашки кофе в день в жару — это опасно?

Для здорового человека кофе не становится опасным только из-за жары. Но кофеин может усиливать сердцебиение и повышать давление. Если после кофе появляются перебои, дрожь или сердцебиение — количество лучше уменьшить. И кофе не должен заменять воду.

А бокал вина «чистит сосуды»?

Нет полезной дозы алкоголя. Это один из самых живучих мифов. Вино сосуды не чистит и лекарством для сердца не является. Поэтому начинать пить алкоголь «для профилактики инфаркта» точно не нужно.

Стресс и недосып. Что хронический стресс и недосып делают с сердцем?

Один тяжёлый день сердце не разрушит. Проблема начинается, когда стресс и недосып становятся образом жизни. Постоянно повышаются пульс и давление, нарушается обмен веществ. Годы такой нагрузки увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Магний и калий: всем ли нужны?

Сердцу они действительно нужны, но не обязательно в таблетках и БАДах. Если дефицита нет, добавки могут быть не нужны. А калий без назначения врача принимать особенно опасно: его избыток тоже способен вызвать серьёзные нарушения ритма.