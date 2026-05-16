17:30"Полюбили с первого взгляда": семья Арзамасовой и Авербуха решилась на серьезный шаг 16:37Куда сходить в Москве: афиша главных событий с 17 по 31 мая
Куда сходить в Москве: афиша главных событий с 17 по 31 мая

Куда сходить в Москве: афиша главных событий с 17 по 31 мая
185

Москва – город радости, света, красоты! Сколько событий здесь происходит каждый день! Не пропустите самые интересные!

КОНКУРС

"Детская Новая волна"

Всероссийский детский вокальный конкурс "Детская Новая волна – 2026" проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. А участвовать в нем могут дети от 9 до 13 лет. По итогам отборочных туров, проведенных в Екатеринбурге, Казани, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Хабаровске, Санкт-Петербурге и Москве для участия в полуфинале были приглашены более 60 юных талантливых исполнителей. До финала дошли 13. Оценивает же их жюри под руководством народного артиста России, композитора Игоря Крутого.

20 мая, Киностудия им. Горького.

"Нано-опера"

Условия конкурса максимально приближены к современному постановочному процессу. В финальном туре молодые режиссеры работают над постановкой массовой сцены с участием солистов и артистов хора театра "Геликон-опера". В течение 15 минут режиссеру нужно создать мизансцену, отражающую суть выбранного фрагмента оперы. Сценические миниатюры рождаются на глазах у зрителей "с чистого листа", и у зрителей будет уникальная возможность наблюдать за этим процессом. В Cедьмом конкурсе принимают участие 12 молодых режиссеров из России, Китай, Италии, Греции. В составе профессионального жюри – художественные руководители и директора ведущих зарубежных и российских оперных театров, известные театральные менеджеры и продюсеры.

22 мая, театр "Геликон-опера".

ФЕСТИВАЛЬ

"Небо"

"Как всё работает" – станет сквозной темой детского фестиваля искусств 2026 года. Он предлагает рассматривать окружающий мир как систему взаимосвязанных процессов – от эмоций и языка до звука, движения и городской среды. Гостей ждут шесть игровых станций, каждая из которых разработана совместно с художниками, архитекторами и театральными режиссёрами. Эти пространства предложат разные формы взаимодействия с темой – через игру, действие и наблюдение – от выставки-раскраски и игровой репетиции до архитектурных инсталляций и литературных практик. Художественный руководитель – Евгений Миронов. Вход свободный!

30, 31 мая, парк "Музейон".

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

"Головоломка"

Жасмин приготовила представление, способное удивить даже самого искушенного зрителя. Ее шоу "Головоломка"– не просто концерт, а настоящее интерактивное действие, где сцена становится тематической головоломкой, символизирующей сложность и многогранность жизни и творчества артистки. Жасмин исполнит на концерте как новые песни, так и самые любимые и узнаваемые хиты, которые давно заняли свое место в сердцах ее поклонников. Благодаря авторскому режиссерскому видению Василия Козаря, зрителей ожидает погружение в уникальный мир, наполненный атмосферными декорациями, световыми эффектами и динамичным взаимодействием со зрительным залом.

28 мая, КЗ "Москва".

Фото: пресс-служба

БАЛЕТ

"Россия – душа моя"

Этот культурно-просветительский проект народной артистки РФ Илзе Лиепа реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он построен на танцах, песнях, традициях и символах, а еще на размышлениях о русском характере и неизменно собирает полные залы. Девять танцевальных миниатюр и шестнадцать вокально-драматических номеров; песни на стихи и музыку выдающихся поэтов и композиторов. В центре – Россия – главная героиня спектакля и объединяющий символ.

18 мая, театр "Русская песня".

Фото: пресс-служба

ПРЕМЬЕРА

"Казаков. Рассказы"

На сцене — тихая, почти забытая сегодня роскошь: человеческая интонация без крика. Спектакль собран из пяти новелл Юрия Казакова — писателя, который умел говорить о самом главном вполголоса, но так, что это слышно десятилетиями. Герои его историй — обычные люди: они любят, теряют, вспоминают, молчат. Здесь нет нарочитой драматургии — только жизнь, как она есть. И именно поэтому каждое слово звучит точнее, чем любые спецэффекты.

19 мая, мастерская "12" Никиты Михалкова.

СКОРО

"Чемодан"

Это волшебная история про людей, которые могли никогда не встретиться, но волей случая оказались в одно и то же время в одном и том же месте. Мечтательница Алиса, будто выпавшая из кэрроловского Зазеркалья, покупает на аукционе потерянного багажа чужой закрытый чемодан, чтобы реализовать свою художественную идею. Однако оказывается, что у необычного лота есть хозяин – Герман, дотошный интроверт, для которого содержимое чемодана – это его маленький мир, и лишиться его – значит потерять часть себя. Знакомство, начавшееся с забавного конфликта, меняет жизнь обоих героев и заставляет совершать поступки, на которые они, возможно, никогда бы так и не решились. Режиссер: Денис Романов.

7 июня, театр "Русская песня".

Фото: пресс-служба

16 мая 2026, 16:37
