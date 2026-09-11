Продюсер вскрыл истинную причину безденежья сбежавшего иноагента Галкина*

Красивая иллюзия о безграничной востребованности беглого юмориста на Западе окончательно рассыпалась в прах под ударами суровой финансовой реальности.



Попытка комика Максима Галкина* доказать, что он способен безбедно существовать за пределами России исключительно за счет сценических выступлений, столкнулась с серьезными трудностями. Лишившись крупных отечественных контрактов, частных корпоративов и эфиров на федеральных каналах, артист ощутил заметное падение спроса на свои концерты. В европейских реалиях гастроли по небольшим домам культуры и клубным залам перестали приносить привычный для звездной семьи доход.

Причину смены профессиональной деятельности шоумена объяснил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в беседе с журналистами. Эксперт полагает, что за попытками расширить географию выступлений стоит снижение заработков, вынудившее пародиста заняться коммерцией.

"Я думаю, что в связи с непостоянным доходом Максим Галкин*, видимо, принял решение заняться более стабильным делом — бизнесом. Потому как его как шоумена уже не так активно хотят видеть. Работает он на гораздо меньшую аудиторию. Соответственно, зарабатывает Галкин* меньше, а потребности снижать, видимо, не хочет. Я думаю, что его доходы от занятий шоу-бизнесом в Европе совсем не оправдывают надежд. Оттого и такое решение податься в бизнесмены", — заявил Павел Рудченко.

Специалисты индустрии констатируют: ресурс русскоязычной аудитории за рубежом ограничен. Зрители в Европе пресытились однотипными программами, а повторно покупать билеты на похожие монологи публика не спешит. При этом уровень расходов семьи остается высоким: аренда недвижимости в Юрмале и на Кипре, обучение детей в частных школах и медицинское обслуживание требуют постоянных и крупных затрат.

На этом фоне артист решил переключиться на бизнес. Ранее стало известно, что юморист возглавил две зарегистрированные на Кипре компании — OMNITOTAL LIMITED и OMNIDEAL LIMITED. В марте 2025 года он занял в них посты генерального директора и секретаря. Уставные документы позволяют этим структурам проводить операции с недвижимостью, автомобилями и управлять финансовыми активами.

В результате эстрадный артист переключил внимание на предпринимательскую деятельность. Сместив фокус на управление зарубежными бизнес-структурами, Галкин* пытается диверсифицировать доходы и сохранить финансовую стабильность семьи в изменившихся условиях.

*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.