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Москва создаёт технику для медицины будущего

Фото: mos.ru
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О городе будущего часто судят по новым сервисам и транспорту. Но есть вещи, которые человек замечает только тогда, когда они ему понадобились.

Одна из них – медицинская техника. От того, какими аппаратами оснащены больницы и поликлиники, сегодня во многом зависит и скорость обследования, и возможности врачей.

Для пациента эта часть медицины обычно остаётся за кадром. Он приходит на исследование, получает снимок или заключение и редко задумывается, где был сделан сам аппарат. Между тем всё больше такой техники сегодня разрабатывают и производят в Москве.

В городе выпускают рентгеновские системы, томографы, аппараты ИВЛ, ультразвуковое оборудование и другую медицинскую технику. Новую производственную площадку запустила компания «С.П. Гелпик» на юго-западе столицы. Здесь будут выпускать не менее 400 рентгеновских аппаратов в год – от систем для диагностических кабинетов до мобильной техники для палат и операционных.

Сейчас оборудование на 85 процентов состоит из российских комплектующих. К 2030 году этот показатель планируют довести до 100 процентов.

Новый завод посетил Сергей Собянин. Он отметил, что современную медицину уже трудно представить без сложного оборудования, при этом российских производителей техники мирового уровня пока немного.

«Предприятие, на котором мы находимся, – это хорошее исключение – первоклассная техника, которая поставляется во многие регионы нашей страны. Практически в каждой поликлинике города Москвы – техника, произведенная на этом предприятии. И очень важно, что оно не стоит на месте, двигается вперед, появляются новые образцы. Надеюсь, что постепенно эта техника будет вытеснять с нашего рынка импортную отечественными образцами», – сказал Сергей Собянин.

Завод полного цикла

Новый корпус занимает 14 тысяч квадратных метров. Здесь установлено более 30 единиц современной производственной техники, создано свыше 50 рабочих мест.

Предприятие построили за два года. Москва предоставила компании около гектара земли по льготной ставке – один рубль в год. Инвестор также привлёк инвестиционный кредит по программе компенсации процентной ставки при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Фонд помогает городским предприятиям реализовывать инвестиционные проекты и расширять производственные мощности. При строительстве использовали отечественные материалы, часть из них произведена на московских предприятиях.

После открытия новой площадки производственные площади компании выросли более чем вдвое – до 25,4 тысячи квадратных метров. Заводы предприятия теперь могут выпускать свыше тысячи единиц техники в год, почти на 70 процентов больше, чем раньше. В компании работают более 300 человек.

«С.П. Гелпик» занимается медицинской техникой с 1988 года. За это время компания выпустила более 10 тысяч рентгеновских аппаратов. Ее инженеры получили около ста патентов, авторских свидетельств и регистрационных удостоверений на собственные разработки.

При предприятии работают исследовательский и учебный центр, конструкторское бюро и площадки, где испытывают новую технику. В штате есть доктора и кандидаты технических, физико-математических и медицинских наук. Ведь медицинский аппарат недостаточно просто собрать. Перед выпуском его калибруют и испытывают – проверяют механику, детекторы, автоматику, программное обеспечение. У рентгеновской техники есть и свои требования – в том числе к стабильности изображения и радиационной безопасности. Поэтому рядом с производственными участками здесь работают инженеры и испытательные службы.

От обычного снимка до оборудования для операционной

Часть этой техники знакома почти каждому пациенту. На предприятии выпускают рентгеновские комплексы, флюорографы, маммографы, мобильные аппараты для палат и оборудование для операционных.

В цифровых системах снимок появляется на мониторе через несколько секунд. Есть и более компактные аппараты для небольших кабинетов: исследование можно проводить стоя, сидя или лёжа.

Отдельное направление – флюорографы. Один из вариантов делает снимок грудной клетки размером 43 на 43 сантиметра за одну экспозицию, без соединения нескольких кадров. Часть операций выполняет автоматика, которая следит за положением пациента и движением аппарата.

Для пациентов, которых нельзя доставить в рентгеновский кабинет, выпускают передвижные системы. Аппарат можно привезти прямо в палату. Другая техника предназначена уже для операционных. Так называемые С-дуги позволяют хирургу получать рентгеновское изображение непосредственно во время вмешательства; их используют в травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

Есть и телеуправляемые комплексы, на которых проводят несколько видов исследований. Врач управляет системой дистанционно, а обследование можно выполнять при разном положении пациента.

Свои томографы

Компания занимается не только рентгеновской техникой. Здесь разработали российский магнитно-резонансный томограф открытого типа.

Он предназначен для исследования суставов и конечностей. Пациента не помещают внутрь длинного закрытого тоннеля – аппарат открыт с нескольких сторон. Роспатент включал эту разработку в десятку лучших отечественных изобретений XXI века.

Есть у предприятия и совсем необычная техника – МРТ для лошадей. Животное во время исследования остается стоять, а сканер подводят к нужному суставу. Анестезия и полное обездвиживание при этом не требуются.

Из Москвы – по всей стране

Большая часть техники предприятия отправляется в регионы России. На Москву приходится около 15 процентов продаж, на другие субъекты страны – 85 процентов.

Рентгеновские комплексы компании работают от Калининграда до Камчатки, оборудование поставляют и в удалённые медицинские учреждения.

Техника компании работает даже на антарктической станции «Восток». Всего с момента основания предприятие выпустило более 10 тысяч единиц рентгенодиагностического оборудования.

Москва при этом остаётся крупным заказчиком – по контрактам жизненного цикла в столичные учреждения здравоохранения поставлено более 600 единиц медицинской техники.

Медицинская промышленность растет

Производство медицинской техники в Москве сегодня уже не ограничивается несколькими крупными заводами. В городе работают более 230 предприятий этой отрасли, на них заняты около 13 тысяч человек.

Они выпускают аппараты искусственной вентиляции легких, ультразвуковые системы, рентгеновскую технику, томографы, ангиографы, бионические протезы, оборудование для скорой помощи и реанимации.

В прошлом году выручка московских предприятий отрасли достигла 97 миллиардов рублей – на 15 процентов больше, чем годом ранее.

При этом всё больше места занимают сложные технологические производства. В 2020 году на высокотехнологичные отрасли приходилось 30 процентов выручки московской промышленности, в 2025-м – уже 38 процентов. К 2030 году их доля может приблизиться к половине.

Медицинская техника – один из таких сегментов. Здесь рост измеряется не только выручкой и числом предприятий, но и количеством новых систем, которые будут работать в Москве и других регионах страны.

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Фото: mos.ru
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