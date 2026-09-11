"Почувствовала неладное!": Клара Новикова со слезами выдала роковую деталь последней встречи с угасающим Кобзоном

Воспоминания эстрадной артистки Клары Новиковой о последних днях жизни Иосифа Кобзона подчеркнули несгибаемую силу духа и профессионализм певца, до последних дней выходившего на сцену.



11 сентября одному из самых известных исполнителей советской и российской эстрады Иосифу Кобзону исполнилось бы 89 лет. Артиста и общественного деятеля не стало в августе 2018 года. В музыкальной среде уход певца восприняли как огромную потерю: Кобзон славился принципиальностью, верностью сцене и готовностью поддерживать коллег в трудных ситуациях.

В день памяти мэтра его коллега, 79-летняя артистка эстрады Клара Новикова, в интервью СМИ поделилась воспоминаниями об их совместной работе и последней встрече перед кончиной музыканта.

Юмористка рассказала, что именно Кобзон когда-то поддержал ее первые шаги на большой эстраде, включив начинающую исполнительницу в программу своих сольных концертов в Минске. За десятилетия совместной работы они объездили страну, неоднократно выступали перед военнослужащими и в горячих точках.

"Мы объездили с ним весь Советский Союз. Поэтому, когда его не стало восемь лет тому назад, мне было неимоверно тяжело на прощании. К своему зрителю Кобзон относился с огромным уважением. Десятки своих песен он знал наизусть, поражалась его феноменальной памяти до самого конца", — отметила Клара Борисовна.

Новикова подчеркнула, что артист отличался редкой отзывчивостью и охотно помогал людям решать насущные жизненные проблемы независимо от их статуса и чинов.

Однако самым эмоциональным моментом беседы стал рассказ о том, как артистка поняла, что силы покидают певца. На протяжении всей творческой жизни у Иосифа Давыдовича существовало железное профессиональное правило: он никогда не садился в отглаженном концертном костюме перед выходом к микрофону, считая мятую одежду недопустимой по отношению к зрителю.

Нарушение этой традиции стало тревожным сигналом для окружающих.

"Кобзон никогда не садился в концертных брюках, никогда. Он считал, что помятый костюм — это неуважение к зрителю. И вот однажды я увидела, что он сидит на стуле перед выходом на сцену. Я почувствовала что-то неладное. Это было уже перед самым его уходом… Я подошла сзади, положила ему руки на плечи. "Клар, ты?" — спросил Иосиф Давыдович, не оборачиваясь", — вспомнила артистка.

Несмотря на тяжелое онкологическое заболевание, певец продолжал выходить к зрителю, демонстрируя выдержку и преданность своей профессии до последних дней.