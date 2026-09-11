"Покаяния мы не услышали": Дзюник разнес Долину после ее слов о Марии Магдалине

Слова народной артистки Ларисы Долиной, сравнившей себя с библейской Марией Магдалиной, вызвали неоднозначную реакцию в музыкальном сообществе.



После инцидента с потерей квартиры в Хамовниках Лариса Долина пожаловалась на нападки со стороны публики, заявив, что в нее "кидают камни", а саму ее сделали козлом отпущения. На эти высказывания отреагировал музыкальный продюсер Леонид Дзюник. В беседе с изданием "Дни.ру" он напомнил артистке подлинный библейский контекст.

По словам продюсера, параллели с евангельскими сюжетами в данной ситуации неуместны, поскольку подлинное раскаяние не имеет ничего общего с публичной демонстрацией обид.

"Если бы Лариса Александровна знала Новый Завет, она бы помнила, что Мария Магдалина после слов Христа о том, кто без греха, покаялась. Она умыла слезами ноги Спасителя и помазала их миром. От Ларисы Александровны покаяния мы пока не услышали — лишь новости о том, что у нее появилось новое жилье, еще лучше прежнего", — отметил Леонид Дзюник.

Продюсер добавил, что блокировка звонков с незнакомых номеров, о которой певица заявила как о главном жизненном уроке, является базовым правилом цифровой гигиены, а не духовным переосмыслением.

"Заблокировать неизвестные номера в телефоне — это не поступок раскаяния. В современных реалиях это норма: каждый должен проявлять осторожность и не отвечать на звонки с незнакомых номеров", — подчеркнул продюсер.

Дзюник с иронией отнесся к попыткам артистки апеллировать к религиозным образам на фоне имущественного конфликта.

"Лариса Александровна пытается быть сопричастной к великим и почитаемым фигурам. Но пока, к сожалению, это лишь попытка сохранить лицо вокруг темы нового жилья", — резюмировал Леонид.

По мнению представителей индустрии, публичные жалобы и сравнения себя со святыми вызывают у аудитории скорее раздражение, чем сочувствие, особенно на фоне новостей о приобретении другой дорогостоящей недвижимости.