Москва переживает бум промышленного строительства – Собянин 

Одним из ключевых направлений промышленного развития остается фармацевтический сектор.



В Москве продолжается развитие промышленной инфраструктуры с фокусом на высокотехнологичные отрасли и импортозамещение. В городе функционирует 4735 промышленных предприятий, на которых заняты 767 тысяч человек — практически каждый десятый работающий житель мегаполиса. По итогам 2025 года суммарная выручка столичных производств увеличилась на 24 процента, достигнув внушительной отметки в 5,1 триллиона рублей, а налоговые отчисления в бюджет города составили порядка 375 миллиардов рублей.



Одним из флагманских направлений промышленного строительства стало создание передового биофармацевтического кластера. Столичные предприятия осваивают выпуск жизненно необходимых медикаментов, ликвидируя зависимость системы здравоохранения от зарубежных поставок. На площадке особой экономической зоны "Технополис Москва" в Зеленограде и Печатниках активно развивается фармацевтический кластер, объединяющий 14 ведущих разработчиков и производителей. Девять предприятий уже запустили выпуск продукции на общей площади свыше 170 тысяч квадратных метров. Здесь налажено производство первого отечественного препарата от рассеянного склероза, уникального средства от болезни Бехтерева, инновационных противоопухолевых лекарств и российского аналога популярного средства от диабета "Оземпик".

Значительный вклад в развитие отрасли вносит компания "Велфарм-М", завершающая возведение второй очереди крупного фармкомплекса площадью 33 тысячи квадратных метров.

"Велфарм-М" завершает строительство второй очереди завода для организации полного цикла производства инновационных препаратов для лечения онкологических, гормональных, эндокринных и аутоиммунных заболеваний. В современном промышленном комплексе будет 26 технологических линий, где планируют выпускать больше 150 наименований лекарственных средств. Свыше 70 процентов из них входят в перечень жизненно необходимых и важнейших. Продукция будет поставляться в Москву, регионы и другие страны", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

Строительная готовность объекта достигла 80 процентов, а запуск запланирован на 2028 год. Мощности нового комплекса позволят производить более 240 миллионов единиц продукции ежегодно и обеспечат работой 1,2 тысячи специалистов.

Параллельно компания "Артселленс" завершила строительство современного фармзавода площадью 26,5 тысячи квадратных метров, запуск которого намечен на 2027 год. Предприятие полного цикла с объемом выпуска до 750 тысяч флаконов готовых препаратов в год наладит производство моноклональных антител, препаратов для иммунотерапии онкологии (включая ниволумаб и пембролизумаб), а также средства для снижения веса "Тирзетта". На предприятии появится более 300 рабочих мест.

Бум промышленного строительства охватил сферу приборостроения и робототехники. В городе формируются производственные цепочки, ориентированные на выпуск критически важных компонентов для транспорта, ИТ-сектора и телекоммуникаций. Созданное в 2024 году предприятие "Полет" запустило комплекс полного цикла площадью 5,2 тысячи квадратных метров. Завод специализируется на выпуске электродвигателей, аккумуляторных батарей и высокоточных комплектующих для роботизированных систем, предоставив городу 263 рабочих места. В цехах установлены роботизированные комплексы для автоматизированного извлечения изделий из термопластавтоматов.

Отечественное лазерное машиностроение представляет ОКБ "Булат", развивающее выпуск оборудования для сварки, резки, гравировки и очистки деталей. На площади 2,6 тысячи квадратных метров собираются лазерные установки серий LRS AU и LRS PRO, которые поставляются ведущим техническим вузам страны (Сеченовскому университету, МАИ, Институту нанотехнологий микроэлектроники РАН) и успешно экспортируются более чем в 30 государств мира.

Ключевым трендом столичной индустрии остается опережающий рост инновационных отраслей. Доля высокотехнологичных секторов в общей структуре промышленной выручки выросла с 30 процентов в 2020 году до 38 процентов в 2025 году, а к 2030 году данный показатель превысит 50 процентов.

По итогам 2025 года максимальную динамику продемонстрировали электромобилестроение с десятикратным ростом выручки до 69 миллиардов рублей, радиоэлектроника, микроэлектроника и фотоника с ростом на 35 процентов (1295 миллиардов рублей выручки на 870 предприятиях), а также медицинская и фармацевтическая промышленность, прибавившие 15 и 11 процентов соответственно. Пищевая индустрия столицы показала рост на 13 процентов, достигнув 858 миллиардов рублей выручки.

Возведение новых заводов в Москве ведется по принципу вертикальной интеграции и жесткого соответствия экологическим требованиям. Современные промышленные комплексы проектируются как комфортные многофункциональные пространства, объединяющие в едином контуре цеха замкнутого цикла, научно-исследовательские лаборатории (R&D), офисы, образовательные центры, зоны отдыха, спортивные залы и точки общественного питания. Применение зеленых энергоэффективных технологий минимизирует воздействие на окружающую среду, сохраняя экологический баланс мегаполиса. К 2030 году общее число занятых в столичной индустрии достигнет 850 тысяч человек, закрепив за Москвой статус безусловного лидера технологического суверенитета страны.