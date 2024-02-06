Муки и страдания: какие угощения опасны для собак

Человеческие лакомства не подходят для четвероногих друзей. Рассказываем, почему не стоит кормить пушистика со стола.

Людям важно внимательно следить за рационом питания своих питомцев. Для собак могут быть губительны снеки, сладости, торты и даже леденцы, предупреждает Ридлайф.ру. Организм питомцев работает несколько иначе, чем человеческий. В естественных условиях четвероногие не питаются подобным.

Соленая пища способна спровоцировать у собак нарушение водного баланса. Более того, будет страдать печень животного. Ухудшится состояние кожи и шерсти. При постоянном употреблении неподходящей еды может развиться мочекаменная болезнь.

Как же сложно отказать собаке, которая умело выпрашивает кусочек торта, шоколада или пирожного. Перед тем, как поддаться на уловки пушистика, помните, что такая пища опасна. Организм собак не усваивает глюкозу. сахар разрушает зубы, глаза и печень четвероного друга.

Для долгой и счастливой жизни собаки рекомендуется следить за рационом питания. Современный рынок сейчас предлагает возможность приобретения полнорационного корма. Если же хозяин предпочитает кормить питомца натуральной едой, то необходимо обеспечить возможность употреблять мясо, овощи и небольшое количество масла.