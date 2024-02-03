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Пятница 2 февраля

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Личные границы: как научиться говорить нет и зачем

Личные границы: как научиться говорить нет и зачем
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Марина Гарбажа

Марина Гарбажа

 Психолог и консультант по личностному развитию. Предприниматель, основатель и преподаватель «Академии современной психологии личности». Создала аккредитованные образовательные программы, по которым выдаются документы государственного уровня. В прошлом 20 лет юридической практики в крупных корпорациях.

Личные границы – это тот невидимый слой, который отделяет и определяет каждого человека. Наши мысли, поступки, чувства отделены от внешнего мира именно личными границами. Именно благодаря им мы оберегаем то, что ценно, и ясно ощущаем где заканчиваются наши мысли и чувства и начинаются чужие.

Кто-то может считать, что личные границы нужны только тем, кто особо чувствителен к проявлениям внешнего мира, но это, конечно, не так. Отсутствие этих незримых границ грозит постоянными интервенциями извне, потерей своей личности. А их наличие, наоборот, помогает создавать здоровые отношения с людьми и миром вокруг. Марина Гарбажа рассказала, как проявить свои личные границы.

  1. Не уходите в агрессию. Сказать о том, что вам нравится или не нравится, можно совершенно по-разному. “Не смей брать мои вещи без спроса” – звучит агрессивно. Чтобы звучать убедительно, лучше сказать об этом так: “Мне некомфортно, когда берут мои вещи и не кладут их на место. Пожалуйста, не делай так”.

  2. Научитесь отказывать. Мы с самого детства учимся толерантности к дискомфорту и делаем вопреки своим собственным желаниям с целью понравиться другим. Чтобы не чувствовать вину за отказ, помните, что нравиться всем не просто невозможно, но и не нужно.

  3. Прислушивайтесь к себе. Личные границы могут адаптироваться и сдвигаться в зависимости от ситуации. Например, то, что вы позволите своему члену семьи или другу, вы точно не позволите знакомому. Это нормально. Анализируйте свои чувства и эмоции от происходящего и адаптируйте личные границы под них.

Стратегия на год личная и профессиональная: как сделать так, чтобы она осталась не только на бумаге? Как часто нужно сверяться с ней?

Планирование – очень важный процесс. Без него не обходится ни один бизнес, ведь для достижения результата его нужно визуализировать. Так же и с личной стратегией: если хотите чего-то достичь, нужно это что-то для начала определить. Разбираемся, с чего начать и как воплотить задуманное в реальность.

Прежде, чем вы возьметесь за составление стратегии, проанализируйте, зачем она вам на самом деле нужна. Мотивация должна быть личной и идти изнутри. Навязанный стимул в виде того, что эти стратегии делают все, поэтому и мне надо, здесь не подходит. Поэтому выделите на это время и ответьте на вопросы: что я за человек? Каковы мои сильные стороны? Чего я хочу добиться? Что мне нужно для этого сделать?

Причем ваша личная стратегия вовсе не должна охватывать вопросы вселенского масштаба. Начните с малого: если понимаете, что хотите заниматься спортом, поставьте себе в план две тренировки в неделю, а не первенство на чемпионате. Стратегия должна быть реалистичной, только тогда она станет выполнимой и будет вас мотивировать.

С личным планом разобрались, теперь к профессиональному. После того, как вы провели самоанализ и определили свои сильные и слабые стороны, пора задаться вопросом: как я вижу развитие своего опыта и знаний? Что я для этого могу сделать? Отдельно отмечу, что финансовый аспект в стратегии лучше прописывать не в виде цифр, а в виде каких-то материальных благ, которыми вы хотите обладать. То есть, вместо “хочу заработать 100 тыс. рублей” лучше написать “хочу позволить себе поездки за рубеж три раза в год и бизнес-класс в самолете”.

Чтобы все ваши планы и записи не остались только на бумаге с ними, конечно же, нужно постоянно сверяться. Специально для этого заведите ежедневник, распишите в нем свою стратегию по месяцам и наметьте планы на неделю в соответствии с ней. Обращайтесь к этим записям каждый день, отслеживайте прогресс и делайте заметки.

Этот процесс можно сравнить с финансовым планированием в компаниях. В бизнесе принято планировать финансовый год, распределять бюджет и контролировать все траты с целью оптимизации. Те компании, которые этим не занимаются, просто обречены на банкротство. Точно так же и здесь: одна большая цель складывается из множества маленьких шагов. Если вы хотите добиться результата, уделите этому время и силы.

Самое важное в составлении стратегии и следовании ей – это проживать все этапы и свои состояния в них, а не загадывать, что же будет дальше. Это основная ценность личного планирования, потому что вы и ваша работа над собой в настоящем намного важнее, чем образ из будущего.

3 февраля 2024, 00:36
Фото: Counselling/Pixabay
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