На что обратить внимание в дате рождения при найме на работу

ксперт в области цифровой психологии, личностного роста и бизнеса Сергей Че уверен, что зная дату рождения человека, можно определить его сильные и слабые стороны, а также то, от чего он будет получать удовольствие или, наоборот, испытывать раздражение. Эксперт подчеркивает, что при найме на работу сотрудников HR-специалисты и руководители просто обязаны обращать внимание на такой элемент, как дата рождения, ведь таким образом можно грамотно организовать работу команды.



Зная даты рождения сотрудников, можно собрать или реорганизовать команду так, чтобы через год повысить доход компании в 2-3 раза, в некоторых случаях и в 10-15 раз. Конечно многое зависит от потенциала компании и ниши, в которой она задействована, но информация о дате рождения может быть полезна при найме на работу и распределении обязанностей.



Рожденные 1, 10, 19 и 28 числа

Эти люди стремятся работать автономно. Они не любят, когда ими командуют, потому что сами любят это делать. Из них получаются хорошие лидеры, которые могут организовать работу так, чтобы другие делали ее с удовольствием.

Рожденные 2, 11, 20 и 29 числа

Это отличные исполнители. Они сделают все так, как нужно, но будут постоянно задавать вопросы, чтобы на 100% понять, чего вы хотите. Это прирожденные психологи, которые хорошо чувствуют и понимают других людей. С такими сотрудниками бизнес будет процветать, потому что они знают, как сплотить коллектив.

Рожденные 3, 12, 21 и 30 числа

Сотрудники, рожденные в этих числах являются отличными управленцами. Они стремятся превратить хаос в систему. Это мыслители, которые много знают и хорошо передают знания. Из них получаются великолепные наставники, учителя, врачи и фармацевты. Они достаточно упрямы и категоричны, но при этом они не признают авторитеты и кумовство.

Рожденные 4, 13, 22 и 31 числа

Эти люди мыслят креативно. У них всегда много планов, целей и идей. Они хорошо работают в команде и умеют находить нестандартные решения проблем.

Рожденные 5, 14 и 23 числа

Такие люди – прирожденные коммуникаторы. Они договорятся с кем угодно и продадут что угодно, хоть снег сибирякам, хоть тёплые одеяла африканцам. Они любят свободу, передвижение и смену обстановки. Их стоит чаще отправлять в командировки, на переговоры и выставки. Они блестяще справятся с продажей любого продукта. Однако, их нельзя сажать на холодные продажи, ведь они достаточно чувствительны к критике и хамству.

Рожденные 6, 15 и 24 числа

Творческие и эмоциональные личности, которым важен комфорт и наличие пространства для творчества. Они очень приятные собеседники, ваши клиенты будут чаще заглядывать в гости, чтобы только пообщаться с таким сотрудником. Что повысит лояльность клиентов и годовой доход.

Рожденные 7, 16 и 25 числа

Непредсказуемые и оригинальные личности. Мыслят порой гениально и очень быстро действуют. Часто полагаются на интуицию и идут наперекор планам. Они чувствуют, что нужно делать и делают незамедлительно. Великолепные кризис-менеджеры. Могут легко вытащить компанию из кризиса или создать его, всё зависит от обстоятельств.

Рожденные 8, 17 или 26 числа

Это великолепные руководители и экономисты. У них всё под контролем и все на местах. Им важен результаты и они будут его достигать любой ценой. Трудолюбивые, системные, мудрые люди.

Рожденные 9, 18 и 27 числа

Командные игроки, энергичные, деятельные и эмоциональные. Они всегда хотят быть первыми, ими движет соревновательный дух. Им важна идея, ради неё они готовы сражаться. Но при этом они эмпатичные, всегда придут на помощь в трудную минуту.

Это лишь общее представление об особенностях людей, рожденных в разные дни. Но необходимо учитывать, что всё же каждый человек уникален, ведь на характер и действия, кроме числа рождения, влияют еще и имя, окружение, место проживания и цифры всей даты рождения, но это требует детального анализа специалиста по цифровой психологии.