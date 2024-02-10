Молодежная депрессия: вредные советы

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Суббота 10 февраля

08:21Молодежная депрессия: вредные советы 06:12Как "Ботокс" оказывает положительное влияние на наше психическое здоровье 03:41Названы 7 типов друзей, которые формируют завышенные ожидания 00:04Все на абордаж: на какие товары вырастет спрос в преддверии предстоящих праздников 22:13Признался, что влюблен: Волочкова назвала причину отказа от романа с Джимом Керри 22:05Стоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубов 21:10Борисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизнь 20:24Все деньги отдал новой жене: шокирующее признание Алибасова 20:14Как научиться говорить по-английски на "автомате" без долгих пауз, вспоминания слов и размышлений о грамматике 19:54Названа реальная причина возвращения Киркорова на ТВ 19:20Поседевшая Муцениеце сделала шокирующее заявление 18:50Вот так бывает: Агутин показал публике повзрослевшую дочь-американку 18:17Киркорова вернули на ТВ: в какой программе появится певец 17:15Развод или нет? Слова Джанабаевой и Меладзе ввели народ в ступор 16:08Из вредности: Пугачева рассекретила беременность Булановой 15:13В доме Плющенко и Рудковской разразился скандал из-за интимных снимков 12:59Два дня колом: смешавший препарат для эрекции с алкоголем артист сильно пожалел 12:26Женился на сестре и обрюхатил супругу друга: любовная драма известного писателя 12:10"Врезались в дерево": Рудковскую и Плющенко настигла беда 11:10В доме Натальи Штурм вспыхнул пожар: певица спасла соседей 10:12"Тяжело": звезда "Кухни" сделала заявление о бегстве из России 09:24Москвичей предупредили о погодных сюрпризах на выходных 09:03"Жизнь у нас реально одна": Бузова сообщила поклонникам об онкологии 09:02Выходные в бане: как не оказаться в больнице после легкого пара 08:46Пытается хоть где-то заработать: иноагент Галкин* скитается по миру 08:13Отвернулись близкие: Кристина Орбакайте продолжает стремительно падать 07:37Последние минуты жизни оказались страшными: Борзов умер 07:13Острая зубная боль: как помочь себе до похода к врачу 06:45Родинки на теле: когда следует незамедлительно обращаться к онкологу 06:09Трудоголизм: как справиться с болезненным желанием много работать 05:43Телефон быстро разряжается: пять эффективных способов решения проблемы 05:05Это разрушает брак: Гузева не стала молчать о проблемах с мужем 04:08Пять эффективных растительных средств для лечения воспаления кожи 03:46МЧС: пожар на улице Черняховского в Москве локализован 02:45Цветы в доме: полезное приобретение или вредная красота 02:14Собянин: экстренные службы работают на месте пожара в доме на ул. Черняховского 22:10Алена Водонаева призывает к запрету на ношение мужчинами плавок 21:38И смех, и слезы: стало известно о заработках Козловского на Кипре 20:37Шикующий в США Разин выдал правду о своих доходах 19:28Унижал и дрессировал: пережившая ад Чехова решилась на правду 18:57Это для детей: Муцениеце возмущена скупостью Прилучного 18:17Опасающаяся онкологии Рудковская пошла по врачам 17:39Домнина довела россиян до слез обращением к Костомарову в особый день 16:54Прохор Шаляпин поразвлекался со зрелой женщиной в нестандартной позе – видео 16:05Упал на лед: жена сделала заявление о состоянии Панкратова-Черного 14:16"Я обжора": как Прохору Шаляпину удается много есть и не толстеть 13:55Киркоров вернулся в Россию и привез подарки 13:09Бузова и Седокова не поделили гримерку: за конфликтом наблюдает вся страна 12:00SHAMAN стал жертвой преступников: возбуждено уголовное дело 11:02Клава Кока получила подлый удар из-за границы
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Молодежная депрессия: вредные советы

Молодежная депрессия: вредные советы
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Все больше молодых людей в возрасте до 25 лет страдают от фоновых негативных переживаний. Все чаще слышим от них про отсутствие смысла в жизни и нехватку энергии.

Не вся молодежь такая, но тенденция налицо. Практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс подготовил ряд "вредных советов" для родителей, соблюдение которых ведёт детей прямиком в молодежную депрессию.

1. Всегда говорите детям "да"! Не отказывайте им! Вы обязаны порвать себе жилы, но обеспечить кровиночку самым дорогим и модным: игрушками, одеждой, гаджетами, обучением, путешествиями! Не хватает денег? Возьмите кредит или найдите вторую (третью) работу! Это сделает ребенка готовым к взрослой жизни, в которой надо зарабатывать самому.

2. Будьте всегда рядом, не допускайте, чтобы ребенок заскучал! Следите, чтобы он не занимал себя самостоятельно, играя с тонной игрушек, которые вы ему купили. Следите, чтобы рядом всегда были: няня, родители, бабушки, воспитатели. Это научит его опираться на себя и самостоятельно находить решения в сложных ситуациях.

3. Не рожайте больше одного ребенка! Это распылит Ваше внимание и не позволит полностью удовлетворять потребности первого, что может сделать его несчастным. Этого, конечно же, нельзя допустить! Ведь дети рождены исключительно для счастья! Взрослая жизнь не подразумевает трудностей и неприятностей, готовить к ним детей не нужно!

4. При любой возможности старайтесь дать в руки ребенка планшет с играми. Победы без стрессов, возможность перезагрузиться без потерь, анонимные оскорбления, за которые не нужно отвечать. Все это сделает ребенка жизнеспособным в коллективе, даст ему навыки эффективного общения и подготовит к конкуренции в социуме.

5. Обманывайте ребенка, обещая, что он обязательно добьется в жизни всего, чего захочет. Говорите ему, что он может всё! Не рассказывайте ему про потери и разочарования взрослой жизни. Это развивает жизнеспособность, закаливает характер, формирует реалистичные ожидания.

Но важно также не уходить и в другую крайность. О ней я расскажу в одной из своих следующих статей.

10 февраля 2024, 08:21
Фото: Layers/Pixabay
Дни.ру✓ Надежный источник

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