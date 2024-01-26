Отталкивает и расстраивает: почему женская беспомощность не нравится мужчинам

Важно не путать слабость и беспомощность. Рассказываем, как их отличить друг от друга.

Кавалеры вряд ли выберут себе в спутницы на долгую перспективу даму, которая не является самой собой. Важно это осознать, после чего проанализировать поведенческие привычки, сообщает "Пятый канал". Необходимо перестать быть беспомощной, не теряя манкой женской слабости.

Мужчина от природы является добытчиком и защитником. Сильному полу приятно осознавать, что он может отвечать за свою семью в целом и женщину в частности. Если же по какой-то причине представителю сильного пола придется на время оставить свои защитные функции, например, по причине болезни, женщина не должна оказаться несамостоятельной. При этом дамам важно не пытаться конкурировать в мужественности со своим избранником.

"Кому и что они доказывают, понятно только им. Вечные борцы с собой и с мужчинами, которые разрушают сами свою жизнь и отношения", — считает психолог Ренат Петрухин.

И женщинам, и мужчинам хочется в семье иметь самостоятельного партнера и сильную личность. Огромная ошибка жен заключается в полной зависимости от мужей: и социальной, и материальной.

"Они не умеют сами думать, сами себя направлять, не знают своих ценностей и не имеют ориентиров. И никто не захочет для них быть папкой или мамкой, родителем. Мужчина хочет быть мужчиной рядом с женщиной", – заключил эксперт.

Более того, женщинам важно помнить, что беспомощность часто привлекает мужчин тиранического склада.