Топ-4 признака идеальной женщины: мужской взгляд

Притягательная леди – это не только манеры и одежда, но и еще ряд признаков. Какой же видят идеальную даму представители сильной половины человечества? Раскрываем карты мужчин.

Женщина, о которой мечтают мужчины и называют ее идеалом, обладают очевидными признаками. Конечно же это привлекательное лицо, манящая фигура, определенный цвет волос. Подобное зависит от вкуса конкретного человека. При этом представители сильной половины человечества, как пишет WomanHit, называли неочевидные факторы, превозносящие женщину в разряд идеальных.

Женственность

Она включает манеру и одеваться, и говорить, и вести себя. настоящая женщина всегда окутана тайной. В данном случае важно не становиться маленькой девочкой, требующей заботу, а оставаться взрослым человеком. Примечательно, что мужчины крайне негативно отзываются о женской манере одеваться в безразмерные вещи. В такой спутнице они начинают видеть друга, но не объект воздыхания.

Светлый цвет глаз

Голубые, серые или зеленые глаза привлекают мужчин намного больше, чем другие оттенки радужки. Специалисты не исключают. что такой выбор можно объяснить восприимчивостью. Женщины со светлыми глазами видятся более хрупкими и беззащитными.

Нежность

Несмотря на брутальность, жесткость и силу, каждому мужчине необходима нежность. Настоящая женщина знает, как и когда проявить это чувство. Некоторые люди даже ставят нежность в шкале приоритетов выше, чем интеллект или чувство юмора женщины.

Инициатива

Идеальные представительницы прекрасной половины человечества, по мнению мужчин, должны уметь проявлять инициативу. При этом очень важно уметь держать баланс, не становясь выскочкой и прилипалой.