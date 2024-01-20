Чем заменить куриные яйца в выпечке: список доступных продуктов

Если вам нельзя есть куриные яйца аллергии или их просто нет в ближайшем магазине, есть несколько альтернативных продуктов, которые можно использовать.



Льняное семя

Смесь из одной столовой ложки молотого льняного семени и трех столовых ложек воды может заменить одно яйцо в рецепте. Это создаст густую текстуру и добавит некоторую вязкость в выпечку.

Яблочное пюре

Половина стакана яблочного пюре может заменить одно яйцо в рецепте. Оно добавит влажность и слегка сладковатый вкус.



Банан

Половина спелого банана, размятого в пюре, может заменить одно яйцо в рецепте. Банан добавит сладость и влажность в выпечку.



Тофу

Четверть стакана пюре из мягкого тофу может заменить одно яйцо в рецепте. Он добавит белковую составляющую и кремовую текстуру.

Йогурт

Четверть стакана йогурта (обычного или растительного) может заменить одно яйцо в рецепте. Йогурт придаст влажность и нежность выпечке.



Газированная вода

Треть стакана газированной воды может заменить одно яйцо в рецепте. Она поможет создать воздушную текстуру.



ПИЩЕВОЕ Конопляное семя

Смесь из одной столовой ложки молотого пищевого конопляного семени и трех столовых ложек воды может заменить одно яйцо в рецепте. Это добавит белковую составляющую и легкий ореховый вкус.

