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Суббота 20 января

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Чем заменить куриные яйца в выпечке: список доступных продуктов

Чем заменить куриные яйца в выпечке: список доступных продуктов
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Если вам нельзя есть куриные яйца аллергии или их просто нет в ближайшем магазине, есть несколько альтернативных продуктов, которые можно использовать.

Льняное семя

Смесь из одной столовой ложки молотого льняного семени и трех столовых ложек воды может заменить одно яйцо в рецепте. Это создаст густую текстуру и добавит некоторую вязкость в выпечку.

Яблочное пюре

Половина стакана яблочного пюре может заменить одно яйцо в рецепте. Оно добавит влажность и слегка сладковатый вкус.

Банан

Половина спелого банана, размятого в пюре, может заменить одно яйцо в рецепте. Банан добавит сладость и влажность в выпечку.

Тофу

Четверть стакана пюре из мягкого тофу может заменить одно яйцо в рецепте. Он добавит белковую составляющую и кремовую текстуру.

Йогурт

Четверть стакана йогурта (обычного или растительного) может заменить одно яйцо в рецепте. Йогурт придаст влажность и нежность выпечке.

Газированная вода

Треть стакана газированной воды может заменить одно яйцо в рецепте. Она поможет создать воздушную текстуру.

ПИЩЕВОЕ Конопляное семя

Смесь из одной столовой ложки молотого пищевого конопляного семени и трех столовых ложек воды может заменить одно яйцо в рецепте. Это добавит белковую составляющую и легкий ореховый вкус.

20 января 2024, 22:12
Фото: akirEVarga/Pixabay
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