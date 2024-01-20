Чем заменить куриные яйца в выпечке: список доступных продуктов

Льняное семя
Смесь из одной столовой ложки молотого льняного семени и трех столовых ложек воды может заменить одно яйцо в рецепте. Это создаст густую текстуру и добавит некоторую вязкость в выпечку.
Яблочное пюре
Половина стакана яблочного пюре может заменить одно яйцо в рецепте. Оно добавит влажность и слегка сладковатый вкус.
Банан
Половина спелого банана, размятого в пюре, может заменить одно яйцо в рецепте. Банан добавит сладость и влажность в выпечку.
Тофу
Четверть стакана пюре из мягкого тофу может заменить одно яйцо в рецепте. Он добавит белковую составляющую и кремовую текстуру.
Йогурт
Четверть стакана йогурта (обычного или растительного) может заменить одно яйцо в рецепте. Йогурт придаст влажность и нежность выпечке.
Газированная вода
Треть стакана газированной воды может заменить одно яйцо в рецепте. Она поможет создать воздушную текстуру.
ПИЩЕВОЕ Конопляное семя
Смесь из одной столовой ложки молотого пищевого конопляного семени и трех столовых ложек воды может заменить одно яйцо в рецепте. Это добавит белковую составляющую и легкий ореховый вкус.