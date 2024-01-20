Врач Цышкова объяснила, как отличить ОРВИ от гриппа

В холодный сезон резко возрастает количество простудных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.



Отдельно стоит поговорить о вирусе гриппа, который опасен многочисленными осложнениями. Большинство проблем со здоровьем возникает из-за неправильной постановки диагноза. О характерных симптомах гриппа и ОРВИ и эффективных стратегиях их лечения с "Дни.ру" поделилась Оксана Цышкова — педиатр, врач физической реабилитационной медицины, специалист по лечению неврозов, автор книги "Окситоциновая эволюция".

Грипп и ОРВИ: в чем разница?

Пик гриппа в регионах приходится на декабрь-февраль, но вспышки заболеваемости могут случаться также в ноябре и в марте. Особенно разрушителен вирус типа А Н1N1. Именно он приводит к серьезным осложнениям, например, к пневмонии, которую почти невозможно выслушать фонендоскопом. Кроме того, коварный недуг оказывает токсическое влияние на эпителий сосудов вплоть до развития внутрисосудистого свертывания и шоковых состояний. Основной причиной этого является очень высокая скорость размножения вируса, значительно опережающая синтез интерферонов в организме.

При первых признаках недомогания очень важно знать, в чем отличие гриппа от ОРВИ. Это определяется по клиническим проявлениям.

Симптомы гриппа

Тест-полоски на вирус, к сожалению, часто показывают ложноотрицательный результат, поэтому не стоит на них тратить время и деньги. Ярким отличием гриппа является острое начало с резким выраженным ухудшением общего самочувствия, повышением температуры, головной болью и специфическими симптомами: сухим кашлем, болью за грудиной, светобоязнью (усилением головной боли при свете). При этом катаральные явления —минимальные!

Так проявляется нейротоксичность вируса гриппа А.

Поэтому важно внимательно следить за своим состоянием и не игнорировать следующие признаки:

1. Резкое ухудшение самочувствия.

2. Сильную головную боль.

3. Повышение температуры до 39-40,0°С.

4. Сухое подкашливание, боль в грудной клетке.

5. Легкий катаральный синдром — заложенность носа, першение в горле.

Симптомы ОРВИ

Респираторная инфекция имеет другие признаки:

1. Болезнь начинается с выраженного катарального синдрома: насморка, боли в горле, воспаления региональных лимфоузлов, конъюнктивита, кашля.

2. Общее ухудшение самочувствия при ОРВИ происходит из-за катаральных явлений и заложенности носа.

3. Подъем температуры постепенный, чаще до субфебрильных значений — 37,5-38,0 °С.

В сезон простуд очень важно следить за своим самочувствием, чтобы не пропустить симптомы опасных заболеваний. Берегите себя и детей — лечитесь правильно!



