Раскрыты пять эффективных способов восстановить севший голос

Профилактика сезонных заболеваний не всегда срабатывает. Традиционно в осенне-зимний период возрастает число тех, кто подхватывает простуду, грипп и другие неприятные недуги. Они, кроме основного течения, могут провоцировать возникновение неприятных последствий. Например, осиплость голоса. Царьград раскрывает пять секретов, которые помогут быстро восстановить работоспособность связок.
- Важно соблюдать приемлемый уровень влажности воздуха в квартире. Если нет возможности поставить специализированный прибор, то рекомендуется разместить рядом с отопительными приборами емкость с водой.
- Молчать. Разговор даже в режиме шепота дает нагрузку на связки. Лучше всего сохранять режим тишины.
- Отказаться от использования сосудосуживающих капель. Препараты, которые есть в их составе, пересушивают носоглотку. Это увеличивает длительность лечения.
- Полоскание горла солевым раствором. Важно соблюдать дозировку: половина чайной ложечки соли на стакан воды 250 мл.
- Прогревание горла. Отлично с этой задачей справляются настои ромашки, лимона с имбирем или пряностями. Необходимо пить отвары не спеша.
Помните, что нельзя заниматься самолечением. Все рекомендации важно согласовывать с врачом.