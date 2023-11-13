Раскрыты пять эффективных способов восстановить севший голос

Осенью ожидаемо увеличивается число респираторных заболеваний. если острая фаза недуга проходит относительно быстро, то последствия могут доставлять неудобства длительное время. Врачи рассказали, как быстро восстановить севший голос.

Профилактика сезонных заболеваний не всегда срабатывает. Традиционно в осенне-зимний период возрастает число тех, кто подхватывает простуду, грипп и другие неприятные недуги. Они, кроме основного течения, могут провоцировать возникновение неприятных последствий. Например, осиплость голоса. Царьград раскрывает пять секретов, которые помогут быстро восстановить работоспособность связок.

Важно соблюдать приемлемый уровень влажности воздуха в квартире. Если нет возможности поставить специализированный прибор, то рекомендуется разместить рядом с отопительными приборами емкость с водой. Молчать. Разговор даже в режиме шепота дает нагрузку на связки. Лучше всего сохранять режим тишины. Отказаться от использования сосудосуживающих капель. Препараты, которые есть в их составе, пересушивают носоглотку. Это увеличивает длительность лечения. Полоскание горла солевым раствором. Важно соблюдать дозировку: половина чайной ложечки соли на стакан воды 250 мл. Прогревание горла. Отлично с этой задачей справляются настои ромашки, лимона с имбирем или пряностями. Необходимо пить отвары не спеша.



Помните, что нельзя заниматься самолечением. Все рекомендации важно согласовывать с врачом.

